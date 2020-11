La Bourse de Paris prête à monter au terme d'une quatrième semaine d'avancée

La Bourse de Paris se dirigeait vers une ouverture en petite hausse vendredi, rendue atone comme la veille par la fermeture de Wall Street à l'issue d'une quatrième semaine de suite de hausse.

Le contrat à terme sur l'indice parisien CAC 40 avançait de 0,04% un trentaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait clôturé en petite baisse de 0,08%, alors que Wall Street était fermée pour cause de célébration de Thanksgiving.

La Bourse de New York rouvrira vendredi mais fermera plus tôt que d'habitude, ce qui devrait peser comme la veille sur les volumes d'échanges à Paris et en Europe.

Sur la semaine et en amont de la clôture de vendredi, l'indice parisien a avancé de 1,29%.

"L'excitation du début de semaine provoquée par les progrès réalisés par AstraZeneca et l'université d'Oxford concernant leur vaccin et les espoirs de transition politique ordonnée aux Etats-Unis devraient rester les deux principaux événements de la semaine", observe David Madden, analyste pour CC Markers UK.

Après avoir "recommandé" lundi que l'agence gouvernementale chargée du transfert du pouvoir aux Etats-Unis fasse "ce qui est nécessaire", Donald Trump a déclaré pour la première fois jeudi qu'il quitterait la Maison Blanche si la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre était confirmée.

Concernant AstraZeneca, une ombre s'est glissée au tableau jeudi: le directeur général du groupe Pascal Soriot a affirmé que son vaccin nécessitait "une étude supplémentaire" après des critiques concernant les résultats annoncés.

Parmi les statistiques macroéconomiques françaises attendues vendredi, et qui pourraient animer la séance, figuraient les prix à la consommation pour novembre et des chiffres actualisés de l'activité économique au troisième trimestre.

Parmi les valeurs à suivre, la banque française BNP Paribas, alors que sa filiale, BNP Paribas Securities Services a écopé d'une sanction d'un million d'euros de la part de l'Autorité des marchés financiers en raison d'erreurs sur les votes dans des assemblées générales d'entreprises en 2018.

alb/tq/nth