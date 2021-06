La Bourse de Paris prête à gagner encore en altitude avant la Fed

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa course aux records lundi à l'ouverture, dans un marché toujours porté par le redémarrage des économies et faisant fi pour l'heure de l'accélération de la hausse des prix, avant la réunion de la Fed mardi et mercredi.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 0,18% une quarantaine de minutes avant le début de la séance. Vendredi, il avait progressé de 0,83%, terminant au-dessus des 6.600 points pour la première fois depuis le 15 septembre 2000.

De son côté, Wall Street a aussi fini dans le vert vendredi, le S&P 500 s'offrant un nouveau record.

"La séance asiatique de ce matin a été terne en raison de jours fériés en Chine et en Australie" tandis que "les marchés en Europe devraient poursuivre leur lente marche en avant en ce début de semaine", note Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

Le principal point d'attention de la semaine sera la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi dans le contexte de "forte augmentation des pressions sur les prix que nous observons actuellement dans les chiffres de l'inflation globale et sous-jacente", poursuit M. Hewson.

Le président de la Fed Jerome Powell devrait toutefois rester droit dans ses bottes, et assurer que cette hausse des prix ne sera que temporaire.

C'est ce qui explique que "dans l'ensemble, la réaction du marché obligataire a été surprenante", le rendement du dix ans américain tombant à un plus bas en trois ans au moment où l'inflation de base aux Etats-Unis (CPI) atteignait ses plus hauts niveaux en 28 ans", rappelle M. Hewson.

Les marchés actions, qui ont atteint la semaine passée de nouveaux records des deux côtés de l'Atlantique, n'ont pas davantage semblé perturbés, selon lui.

En attendant la réunion de la Fed, l'agenda macroéconomique du jour sera plutôt dégarni.

Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), s'exprimera dans l'après-midi en ouverture d'un colloque sur la croissance et la finance verte.

Sur le front sanitaire, la barre symbolique des 30 millions de primo-vaccinés a été franchie samedi en France, où la population a profité de son premier week-end avec des soirées jusqu'à 23H00 sur fond de décrue des nouvelles contaminations.

Par ailleurs, le premier sommet du G7 de Joe Biden s'est terminé dimanche sur des promesses d'agir ensemble, entre alliés, contre la pandémie et le réchauffement climatique, tout en défiant la Russie et la Chine.

Même si les dissensions entre Européens et Britanniques sur le Brexit ont mis à mal la bonne entente affichée devant les caméras, les pays industrialisés, face à la multiplication des appels à la solidarité, ont convenu de distribuer "plus d'un milliard de doses" de vaccins contre le Covid-19 d'ici la fin de 2022, selon Boris Johnson, soit directement fournies (870 millions de doses) soit par du financement.

Valeurs à suivre

Saint-Gobain: le groupe de matériaux français a annoncé vendredi avoir racheté sur le marché et annulé plus de cinq millions de ses actions, soit environ 1% du capital de la société.

Orange: l'enquête interne de l'opérateur télécom a confirmé qu'"un bug" logiciel a été à l'origine de la panne nationale des numéros d'urgence la semaine dernière, durant laquelle au moins cinq décès sont survenus.

jra/tsq/spi