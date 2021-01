La Bourse de Paris prête à foncer à sa première ouverture de 2021

La Bourse de Paris devrait démarrer 2021 sur les chapeaux de roue lundi, portée par un indicateur chinois encourageant en dépit d'un niveau de contaminations au Covid-19 qui reste préoccupant dans plusieurs pays du monde.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 avançait de 1,01% une quarantaine de minutes avant l'ouverture.

Lors de sa dernière séance de 2020 jeudi, la cote parisienne avait perdu 0,86%, affectée par l'annonce de nouvelles taxes américaines sur des produits de l'Union européenne. Sur l'ensemble de l'année, elle a affiché un recul de 7,14%.

Wall Street a pour sa part conclu 2020 en apothéose, s'octroyant de nouveaux records lors de sa dernière séance annuelle.

"La pandémie a dominé toute l'année dernière mais la politique a eu une place centrale lors des derniers jours de 2020", avec un Brexit devenu effectif depuis le 1er janvier, rappelle David Madden, analyste pour CMC Markets.

Fin décembre, un nouveau plan de soutien à l'économie américaine a notamment obtenu le feu vert du président sortant Donald Trump.

Les investisseurs attendent les résultats définitifs des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité manufacturière dans les économies européennes en décembre.

En Chine, l'activité manufacturière s'est tassée le mois dernier mais reste à un niveau élevé, signe que la reprise de l'économie chinoise se maintient, selon l'indice PMI manufacturier Caixin-Markit.

En cé début d'année, "la crise sanitaire est encore au centre de l'attention", relève David Madden, observant que "le nouveau variant du coronavirus va faire les grands titres à court terme, tout comme la vaccination".

De nombreux pays durcissent les restrictions ou envisagent de le faire.

Aux Etats-Unis, où la pandémie ne faiblit pas, la campagne de vaccination monte en puissance et l'Inde a autorisé l'utilisation, "pour des situations d'urgence", du vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford et de celui de la firme indienne Bharat Biotech.

A partir de ce lundi, le vaccin développé par l'université d'Oxford et le groupe AstraZeneca sera administré au Royaume-Uni.

VALEURS A SUIVRE

PSA : les actionnaires de PSA et Fiat doivent valider lundi leur union.

Lagardère : le groupe s'est vu octroyer un prêt garanti par l'Etat de 465 millions d'euros, selon le Journal officiel publié dimanche.

Le secteur pétrolier: les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires, emmenés par l'Arabie saoudite et la Russie, se retrouvent par visioconférence pour arrêter la quantité de brut à remettre sur le marché mondial le mois prochain.

Total: le géant pétrolier a évacué des employés du site gazier auquel il participe dans le nord du Mozambique, après une série d'attaques jihadistes à seulement quelques kilomètres du méga projet de 16,5 milliards d'euros. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a rejeté jeudi un recours du groupe qui attaquait un décret de 2019 excluant les produits à base d'huile de palme de la définition des biocarburants bénéficiant d'un avantage fiscal.