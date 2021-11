La Bourse de Paris prête à démarrer novembre en hausse

La Bourse de Paris est attendue en hausse lundi, dans le sillage du marché japonais et après un bon mois d'octobre qui a vu l'indice a été renforcé par les résultats d'entreprises.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 progressait de 0,50% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,38%, à 6.830,34 points.

La cote parisienne a conclu le mois d'octobre sur un gain de 4,76%, sa meilleure performance depuis mars. Les résultats des entreprises ont effacé dans l'esprit des investisseurs les craintes sur l'inflation.

La thématique de la hausse des prix va revenir sur le devant de la scène, alors que cette semaine, "tous les regards sont tournés vers les réunions de Banque d'Australie, la Réserve fédérale américain (Fed) et de la Banque d'Angleterre", explique Michael Hewson, analystes de CMC Markets.

La Fed devrait annoncer la réduction du soutien qu'elle apporte aux marchés depuis le début de la crise, signe d'une reprise solide, et alors que l'inflation s'annonce plus tenace que prévu. Son objectif est de ramener ses rachats d'actifs de 120 milliards de dollars par mois actuellement, à zéro d'ici le milieu de 2022.

La semaine dernière, la Banque centrale européenne (BCE) a tenté de convaincre les investisseurs, avec un succès mitigé, qu'une hausse de ses taux directeurs n'était pas à l'ordre du jour en 2022. Les intérêts sur la dette des pays européens ont toutefois nettement augmenté, encore plus après l'annonce d'une inflation plus forte que prévu en zone euro pour octobre.

Après la fin de la séance parisienne vendredi, Wall Street a terminé en hausse, ignorant les résultats mitigés d'Amazon et Apple, tandis que lundi, la Bourse de Tokyo a fini sur une gain de 2,61% après l'annonce de la victoire de la coalition au pouvoir lors des élections législatives.

Le week-end a été marqué par la réunion des dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète (G20) à Rome, où ils ont notamment entériné l'accord sur la taxation internationale et se sont engagés à prendre des "mesures pour aider à renforcer la fourniture de vaccins et de produits médicaux de base dans les pays en développement".

Washington et l'Union européenne ont également conclu un accord samedi pour lever des droits de douane additionnels sur les importations européennes d'acier et d'aluminium, un conflit qui empoisonnait les relations commerciales entre Washington et Bruxelles depuis l'imposition de ces taxes par l'administration Trump.

La journée était fériée, un volume d'échanges moindre est attendu lundi, ce qui peut entraîner plus de volatilités sur le marché.

Parmi les valeurs à suivre lundi

Carrefour: le groupe compte atteindre la neutralité carbone en 2040, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre de 70% d'ici cette date, a-t-il annoncé dimanche dans un communiqué.

Engie: le financier français Marc Ladreit de Lacharrière, fondateur du holding diversifié Fimalac, a annoncé avoir conclu un accord avec le fonds américain Bain Capital pour tenter de racheter ensemble Equans, filiale d'Engie regroupant ses activités de services et mise en vente en septembre par le géant de l'énergie.

Unibail-Rodamco-Westfield: le groupe a annoncé lundi le lancement du chantier controversé de la Tour Triangle "d'ici la fin de l'année", avec l'arrivée de l'assureur Axa comme partenaire financier.

