La Bourse de Paris préserve sa série haussière, Casino au plus bas

La Bourse de Paris évolue en légère hausse lundi (+0,22%), au sortir de sa meilleure semaine depuis trois mois grâce à la confirmation du ralentissement de l'inflation, tandis que l'action de Casino chute de nouveau lourdement au dernier jour d'une échéance importante pour sa dette.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 16,11 points à 7.416,17 points vers 09H50 GMT. Vendredi, il avait gagné 1,19%, ce qui représente un gain de 3,30% sur la semaine.

Avec une désinflation déjà bien entamée aux Etats-Unis et sur la bonne voie en zone euro, comme l'ont montré les derniers chiffres sur le rythme de la hausse des prix la semaine dernière, les investisseurs sont essentiellement préoccupés par la solidité de l'activité économique.

Ils attendent donc la seconde estimation des indicateurs d'activité avancée PMI dans les pays de la zone euro et aux Etats-Unis au cours de la séance.

Lors de la première estimation, dans la seconde partie de juin, l'essoufflement observé avait jeté un froid sur les marchés, et la cote parisienne avait même connu sa pire semaine en trois mois.

Mais de nouvelles données, comme la révision à la hausse de la croissance américain au premier trimestre, sont venues leur donner du réconfort ensuite.

Au sujet de la première économie du monde, "le pari s'installe d'une résilience plus durable de la croissance. Non seulement une décélération plus rapide de l'inflation y contribuerait, mais l'économie américaine pourrait résister bien mieux au resserrement monétaire", écrivent les analystes de la Banque Postale AM.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à 10 ans baissait un peu pour s'établir à 2,90%.

Pas de grâce en Bourse pour Casino

L'action Casino chutait encore de 15,72% à 3,43 euros, après avoir perdu jusqu'à près de 20% en début de séance, au dernier jour pour que les investisseurs prêts à injecter de l'argent frais afin de sauver l'entreprise se manifestent, alors que le groupe va demander un "délais de grâce" sur sa dette.

Vendredi, il a annoncé un partenariat avec le groupe Prosol, pôle fruits, légumes, poissonnerie et crémerie de l'enseigne Grand Frais, afin d'importer le concept à succès en matière de produits frais dans une partie de son réseau.

Bon départ de l'automobile

Les entreprises du secteur automobiles montaient en début de séance. Le marché français a poursuivi sa reprise de croissance, avec +11,55% de voitures particulières neuves recensées en juin par rapport à juin 2022, ont annoncé samedi les constructeurs. Renault prenait 1,45% à 39,14 euros, Stellantis 1,55% à 16,33 euros, Michelin 1,11% à 27,36 euros, le fabricant de camping cars Trigano 3,35% à 135,70 euros.

