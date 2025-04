La Bourse de Paris prend de la hauteur avant les annonces commerciales de Trump

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,10% mardi, s'octroyant une respiration à la veille des annonces de Donald Trump sur les droits de douane que les Etat-Unis devraient imposer à leurs partenaires commerciaux.

L'indice vedette CAC 40 s'est octroyé 85,65 points à 7.876,36 points. Lundi, il avait terminé en nette baisse de 1,58% (-125,37 points).

"Le premier jour du mois et du deuxième trimestre peut amener un peu d'optimisme" supplémentaire, dans un marché soutenu par "un euro fort, une inflation contenue et de la confiance sur une prochaine baisse des taux de la BCE", énumère Charles de Riedmatten, gérant actions chez Myria AM.

La séance en Europe a notamment été portée par la publication de l'inflation dans la zone euro, qui s'est encore rapprochée de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE).

Pour autant, la guerre commerciale lancée par Donald Trump reste au premier plan. Mercredi 2 avril a été surnommé le "Jour de la libération" par Donald Trump, qui doit annoncer de nouveaux droits de douane réciproques mais laisse planer le doute sur l'ampleur de cette nouvelle phase de sa guerre commerciale depuis des semaines.

"Personne ne comprend le but de la manoeuvre", a commenté Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria AM.

"On ne comprend pas le commencement de la guerre commerciale de Donald Trump vis-à-vis des partenaires européens alors que le déséquilibre commercial est principalement entre les Etats-Unis et la Chine", a-t-il poursuivi.

Sur le marché obligataire, les taux auxquels les Etats européens empruntent à échéance dix ans se sont nettement détendus: l'Allemand était à 2,68% contre 2,74% à la clôture lundi, le Français à 3,40%, contre 3,45%, l'Italien à 3,79% contre 3,87%.

Worldline en hausse

A Paris, le spécialiste des paiements électroniques Worldline s'est offert 5,27% à 5,96 euros, mais affiche une perte de près de 30% depuis le début de l'année.

Amundi se rapproche de Victory Capital

Le gérant d'actifs Amundi (-1,32% à 72,95 euros) et l'américain Victory Capital ont annoncé la finalisation de la fusion de leurs activités aux Etats-Unis.

Amundi "distribuera les solutions de gestion active de Victory Capital auprès de sa base de clientèle non américaine" et "sera le fournisseur pour Victory Capital aux Etats-Unis, de solutions d'investissement gérées hors des Etats-Unis", peut-on lire dans le communiqué.

"En contrepartie de l'apport d'Amundi US à Victory Capital, Amundi a reçu 17,6 millions d'actions, soit 21,2% du capital de Victory Capital", indique le gérant d'actifs.

Ipsos va absorber BVA Family

L'institut de sondage Ipsos (+0,82% à 42,00 euros) va acquérir le groupe français BVA Family, spécialiste des études de marché, afin de muscler son activité en Europe.

BVA (acronyme de Brulé, Ville et Associés) est spécialisé dans les études pour les gouvernements et les services publics, ainsi que dans les études de marché, notamment les tests de packaging, et les évaluations avec des clients mystères.

