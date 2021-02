La Bourse de Paris poursuit sur sa lancée et gagne 1,24% à mi-séance

La Bourse de Paris confortait son avance (+1,24%) lundi à la mi-journée, l'accélération des campagnes de vaccination permettant d'espérer une reprise de l'économie dès le printemps, dans une séance par ailleurs calme en l'absence des investisseurs chinois et américains.

Vers 12H40 (11H40 GMT), l'indice vedette CAC 40 progressait de 70,52 points à 5.774,19 points. Vendredi, la cote parisienne avait fini sur une progression de 0,60%, portant ses gains sur l'ensemble de la semaine écoulée à 0,78%.

"Les résultats d'entreprises, le stimulus de Joe Biden, les campagnes de vaccination et la politique accommodante des banques centrales restent des thèmes toujours porteurs", estime Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

"Toutefois, la séance devrait être peu active en raison de la fermeture des marchés américains pour le President's Day et chinois pour le nouvel an lunaire", prévient-il.

L'arrivée de l'ex-président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, à la tête de l'Italie rassurait également les investisseurs quant à la mise en oeuvre rapide d'un plan de plus de 200 milliards d'euros financé par l'Union européenne pour voler au secours de la péninsule, laminée par les effets dévastateurs de la pandémie.

Sur le front sanitaire, les campagnes de vaccination semblaient monter en puissance, notamment en Europe, où le Royaume-Uni a franchi la barre des 15 millions de personnes vaccinées contre le coronavirus. L'Union européenne, accusée de lenteur dans la gestion de la pandémie de Covid, a indiqué pour sa part qu'elle allait accélérer la procédure d'autorisation de vaccins améliorés pour répondre aux variants du virus.

Vivendi fuse et coiffe le CAC 40

Le titre du géant français des médias poursuivait sa course en tête (+15,71% à 15,20 euros) après que le groupe a annoncé samedi vouloir mettre en Bourse d'ici la fin de l'année sa filiale Universal Music Group (UMG) et en distribuer 60% du capital à ses actionnaires.

Dans son sillage, le titre Bolloré montait de 12,36% à 4,07 euros.

La remontée des taux profite aux bancaires

Les valeurs bancaires et celles des assureurs étaient confortées par la remontée des taux d'intérêt souverains en zone euro: Société Générale montait de 5,73% à 18,79 euros, BNP de 2,59% à 47,69 euros et Crédit Agricole de 2,25% à 11,12 euros. De son côté, CNP Assurances prenait 3,65% à 13,91 euros et Axa gagnait 2,09% à 19,52 euros.

Nouveau président chez Euronext

L'opérateur boursier Euronext (-1,01% à 93,25 euros) a annoncé lundi que l'actuel coprésident de la banque d'investissement d'UBS Piero Novelli allait devenir le prochain président de son conseil de surveillance.

jra/ak/nth