La Bourse de Paris poursuit son rebond (+1,20%), proche des 7.100 points

La Bourse de Paris prolonge son rebond de lundi dans les premiers échanges mardi, les investisseurs profitant de l'absence de nouveaux développements dans la crise bancaire pour combler une partie des pertes de la semaine passée.

L'indice vedette CAC 40 monte de 1,20%, soit 84,12 points pour arriver à 7.097,26 points vers 09H45. La veille, il avait déjà pris 1,27%, mais cela ne compense pas les pertes de 4% de la semaine passée.

Les actions à Paris, notamment celles des banques, ont pu repartir lundi après la critique de la Banque centrale européenne de la décision de la Suisse de privilégier les actionnaires par rapport aux détenteurs d'obligations à risque lors du rachat de Credit Suisse par son rival UBS dimanche.

"Cette annonce était extrêmement importante car la plupart des investisseurs se sentaient très mal à l'aise" avec cette priorisation inhabituelle dans ce genre d'opération, expliquent les analystes de la Deutsche Bank.

Les autorités financières d'Europe, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont continué de marteler aux marchés que le système bancaire est solide et ont multiplié les garanties pour ramener le calme sur les marchés.

Les investisseurs vont attendre la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine mercredi, à l'issue d'une réunion de deux jours.

Engagée dans un vigoureux combat contre l'inflation, la Fed pourrait, selon les observateurs, ne relever ses taux directeurs que de 0,25 point de pourcentage, et non de 0,5 point de pourcentage comme attendu au début du mois, au nom de la stabilité du système financier.

Une décision encore plus souple "enverrait un message plus grave, à savoir que la Fed voit quelque chose que le marché ne voit pas, ce qui risquerait de les ébranler encore plus", estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français augmentait pour atteindre 2,70%, contre 2,64% la veille, après d'importantes baisses ces derniers jours.

Les banques retrouvent des couleurs

Les banques étaient dans les meilleures progressions de l'indice CAC 40 : BNP Paribas prenait 3,58% à 54,44 euros, Société Générale 2,54% à 21,56 euros, Credit Agricole 2,31% à 10,29 euros. L'assureur Axa gagnait aussi 3,21% à 27,46 euros.

Les défensives délaissées

A l'inverse des derniers jours, les valeurs plus défensives, favorisées quand les investisseurs sont dans l'incertitude, étaient délaissées: Air Liquide cédait 0,07% à 150,38 euros, Pernod Ricard ne montait que de 0,30% à 201,20 euros.

Acquisition pour Sopra Steria

Le groupe français de services informatiques a annoncé le rachat de l'entreprise technologique néerlandaise Ordina pour 518 millions d'euros. L'action reculait de 2,16% à 185,60 euros, une des pires performances de l'indice élargi SBF 120.

