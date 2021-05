La Bourse de Paris poursuit sa lancée à mi-séance

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris progressait toujours lundi à la mi-séance, après une légère frayeur dans la matinée, portée par l'optimisme des investisseurs.

A 13H15, l'indice CAC 40 gagnait 34,18 points, à 6.303,71 points. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,53%.

"Durant les dernières séances, l'indice parisien a réellement manqué de dynamisme, entraînant vendredi une légère consolidation sur le seuil des 6.250 points", explique Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

"La tendance de fond est toujours haussière", mais le CAC 40 a du mal à dépasser le seuil des 6.350 points, "la question est de savoir quels pourraient être le ou les catalyseurs permettant à l'indice CAC 40 de casser ce plafond", poursuit-il.

La semaine à venir s'annonce moins chargée que la précédente, autant en matière de résultats d'entreprises que d'indicateurs macroéconomiques.

L'activité du secteur manufacturier français a poursuivi sa forte progression en avril, malgré un léger ralentissement de sa croissance, selon des données définitives publiées par le cabinet IHS Markit.

Sur le plan sanitaire, la France entame la première étape d'un déconfinement échelonné sur deux mois avec le retour des lycéens et collégiens en salles de classe et la fin des restrictions de déplacement. Le Brésil et l'Inde, qui a enregistré près de 400.000 nouvelles contaminations en 24 heures, restent les deux pays les plus touchés actuellement par l'épidémie de Covid-19.

Les investisseurs prendront connaissance lundi de l'indice d'activité manufacturière ISM aux Etats-Unis.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra un discours en fin de journée.

Du côté des entreprises, le groupe de luxe américain Estée Lauder publiera ses résultats avant l'ouverture de la Bourse de New York, et un procès intenté par Epic Games contre Apple pour abus de position dominante s'ouvre lundi.

L'auto manque de semi-conducteurs

En avril, le nombre de nouvelles immatriculations est resté sous son niveau d'avant la crise liée à la pandémie de Covid-19. La production du secteur automobile a notamment été pénalisée par la pénurie mondiale de composants électroniques.

Le secteur automobile se portait bien néanmoins lundi: Stellantis (+1,26%), Renault (+1,40%) et Valeo (+0,07%) montaient, tandis que Faurecia (-0,62%) était la seule dans le rouge.

Sanofi flanche

Après son assemblée générale de vendredi, le titre du géant pharmaceutique français perdait 1,35% à 86,09 euros.

TF1 recherché

Le groupe audiovisuel TF1 bondissait de 5,42% à 8,18 euros, en tête du SBF 120. La semaine précédente, il avait publié des résultats dépassant les attentes au premier trimestre.

Genfit lance un nouveau produit

La biotech française Genfit prenait 3,46% à 3,83 euros, après avoir annoncé le lancement aux Etats-Unis et au Canada d'un nouveau test diagnostic de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH).

DBV Technologies ne satisfait pas

A l'inverse, la biotech française reculait après avoir publié une perte nette de 29,4 millions de dollars au premier trimestre, néanmoins réduite par rapport à la même période en 2019. Son titre perdait 4,01% à 10,77 euros.

Euronext CAC40

jvi/kd/spi