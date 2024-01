La Bourse de Paris poursuit sa hausse de la veille

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse de 0,25% vendredi matin, poursuivant sa tendance de la veille maintenant qu'est intégrée par les marchés l'idée que les taux d'intérêt ne vont pas baisser aussi tôt ni aussi vite que prévu.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 18 points à 7.419,44 points vers 09H45. Jeudi, la cote parisienne a rebondi de 1,13%, sa meilleure séance depuis un mois, grâce à une progression des secteurs du luxe et de la technologie. Sa performance hebdomadaire reste cependant négative à ce stade.

Vendredi, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux prises de parole de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde et de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva, qui prendront part en fin de matinée à une table ronde dans le cadre du Forum économique mondial de Davos.

Ces derniers jours, les membres des banques centrales américaine et européenne ont multiplié les déclarations repoussant l'idée d'une baisse des taux d'intérêt aussi rapide et importante que prévu par les marchés.

"Le marché semble avoir corrigé quelque peu les anticipations trop agressives qu’il avait sur l’assouplissement possible de la politique monétaire en 2024", note Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de La Banque Postale AM.

Une grande partie des intervenants sur le marché estime encore que la Réserve fédérale (Fed) américaine pourrait baisser ses taux en mars.

"Si les données (sur l'inflation) continuent à surprendre à la baisse, il me sera possible de me sentir suffisamment à l'aise pour plaider en faveur" d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine "avant le troisième trimestre", a déclaré jeudi Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, qui dispose en 2024 du droit de vote tournant au sein du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC.

"Il faudrait que les preuves soient convaincantes", a-t-il cependant averti.

"L’agressivité des anticipations de baisse des taux directeurs aux Etats-Unis a été aussi érodée par des données économiques qui laissent à penser que l’économie américaine résiste toujours, ce qui devrait rendre plus prudente la Fed", explique Sebastian Paris Horvitz.

Quant à la BCE, elle se réunit dans une semaine et sa présidente a jugé mercredi "probable" une réduction des taux cet été, tout en rappelant que "certains indicateurs ne sont pas ancrés au niveau où nous voudrions les voir".

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat français à dix se montrait stable par rapport à la clôture de jeudi, s'établissant à 2,83% vers 09H45.

Teleperformance appelé en haut du CAC

L'action du géant mondial des centres d'appel Teleperformance grimpait de 5,80% à 139,50 euros, en tête de l'indice CAC 40 grâce une amélioration de la recommandation de Stifel sur le titre.

Argan dépasse ses objectifs

La foncière Argan, propriétaire de 3,6 millions de mètres carrés d'entrepôts logistiques en France, a dépassé jeudi ses objectifs de croissance pour 2023, dans un contexte d'essor du e-commerce. Son action progresse de 1,86% à 82,30 euros.

Euronext CAC40