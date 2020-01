La Bourse de Paris pourrait tenter de poursuivre son rebond

La Bourse de Paris pourrait poursuivre prudemment son rebond mercredi à l'ouverture tout en restant attentive à l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Chine et aux commentaires de politique monétaire américaine.

Le contrat à terme sur le CAC 40 cédait 0,09% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en net rebond (+1,07%) à 5.925,82 points.

La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage de la publication des bons résultats d'Apple", prévoient les experts de Mirabaud Securities Genève.

Néanmoins, "les craintes concernant le coronavirus sont pourtant toujours présentes", soulignent-ils.

La totalité des décès et l'essentiel des contaminations par le nouveau virus se trouvent en Chine, "ce qui calme au moins les craintes de contagion chez les investisseurs", note pour sa part Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Le dernier bilan officiel fait état de 132 morts et 5.974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, soit plus que le nombre d'infections enregistrées lors de l'épidémie de Sras dans le pays en 2002-2003.

Dix-sept pays et territoires sont désormais touchés par le virus. Dernier en date, les Emirats arabes unis ont détecté au moins une personne contaminée.

Le Japon et les Etats-Unis ont évacué mercredi de Chine plusieurs centaines de leurs ressortissants bloqués à Wuhan, épicentre de l'épidémie de pneumonie virale

L'organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé mardi l'envoi "dès que possible" en Chine d'experts internationaux afin de mettre en commun les connaissances sur le virus et d'apporter une "réponse mondiale".

Dans ce contexte sanitaire tendu qui fait peser des incertitudes sur l'économie mondiale, la Réserve fédérale américaine devrait laisser ses taux inchangés mercredi à l'issue de sa première réunion monétaire de l'année, malgré la pression de Donald Trump en faveur d'une nouvelle baisse.

Les investisseurs écouteront avec attention le discours du président de la Fed Jerome Powell.

Par ailleurs, deux jours de la date effective du Brexit, le Parlement européen vote mercredi pour ratifier le traité de retrait sur les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

- VALEURS A SUIVRE -

LVMH : le géant du luxe a connu une nouvelle année record en 2019, engrangeant 53,7 milliards d'euros de ventes grâce au succès de ses marques phares Louis Vuitton et Christian Dior, mais aussi à la demande chinoise qui n'a pas faibli.

Airbus : le groupe a conclu un "accord de principe" avec les autorités judiciaires britannique, française et américaine et veut provisionner 3,6 milliards d'euros pour payer les amendes et éviter ainsi des poursuites pour des faits présumés de corruption.

Renault : l'ancien patron de Seat (groupe Volkswagen) Luca de Meo, nommé directeur général du constructeur français, prendra ses fonctions à compter du 1er juillet.

Total : un collectif de plusieurs villes et ONG a annoncé mardi avoir assigné le géant pétrolier en justice pour lui demander "d'agir de manière préventive" contre le réchauffement climatique.

Air Liquide : le groupe de gaz industriels a annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe allemand Messer pour lui céder ses filiales en République tchèque et en Slovaquie.

Pierre et Vacances : le groupe déficitaire depuis 2011 vise un retour à la rentabilité dès 2021 grâce à un nouveau plan stratégique.

La Compagnie des Alpes : le groupe a annoncé qu'il allait cesser d'exploiter la station de ski des Deux Alpes, n'ayant pas été désigné pour reprendre la délégation de service public du domaine, où il opérait depuis plus de dix ans.

SMCP : le groupe de prêt-à-porter a dégagé en 2019 un chiffre d'affaires de 1,13 milliard d'euros, en croissance de 11,3%.

