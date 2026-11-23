La Bourse de Paris portée par la tech et le repli du taux d'emprunt français

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse lundi, portée par l'envol des valeurs technologiques après le retour surprise de Jensen Huang à la tête de Nvidia, tandis que le taux d'emprunt français reculait après la confirmation par Emmanuel Macron d'un projet de règle d'or budgétaire.

Le CAC 40 a gagné 1,48 %, soit 117,09 points, à 8.044,84 points. Vendredi, il avait cédé 1,89 % à 7.927,75 points.

"Les nouvelles du côté de Nvidia viennent balayer tout le reste, la réaction est très forte", résume Charlotte de Montpellier, économiste chez ING Belgique.

Le géant américain des puces a rétabli Jensen Huang dans ses fonctions de directeur général, moins de deux semaines après sa démission dans la foulée d'un scandale mêlant liaison extraconjugale et soupçons d'espionnage chinois. Le titre de Nvidia bondissait de plus de 30 % à Wall Street vers 16H55 GMT.

STMicroelectronics, qui fabrique des semi-conducteurs, a pris la tête du CAC 40 en grimpant de 8,96 % à 40,01 euros. Les fournisseurs d'équipements électriques pour les centres de données ont suivi : Legrand a pris 4,20 % à 132,75 euros et Schneider Electric 4,11 % à 235,85 euros.

A l’inverse, "les entreprises du CAC 40 les plus orientées vers l'économie domestique souffrent davantage que celles qui sont exposées à l'international", observe Charlotte de Montpellier. Orange a perdu 1,55 % à 14,88 euros et Carrefour 0,22 % à 13,47 euros.

La règle d'or détend le taux français

La séance a aussi été marquée par une détente du coût d'emprunt de la France.

Le taux français à dix ans a reculé à 4,78 %, contre 4,87 % vendredi quand le taux allemand, référence européenne, était à 3,28 %, contre 3,30 %.

Emmanuel Macron a confirmé lundi au Figaro réfléchir à inscrire dans la Constitution, dès janvier, une règle d’or budgétaire, en fonction de la "volatilité" des marchés et du débat budgétaire au Parlement.

Ce dispositif, inspiré d'une réforme qui n'avait pas abouti en 2011, prévoyait la définition de trajectoires pluriannuelles de retour à l'équilibre des finances publiques, auxquelles les budgets de l'État et de la Sécurité sociale devraient se conformer.

"L'espoir d'une règle d'or a soulagé" les marchés, note l'économiste d'ING.

La réforme devrait être adoptée à la majorité des trois cinquièmes par le Congrès, qui réunit députés et sénateurs. Cette majorité est atteignable avec les voix de la droite, du centre et du Rassemblement national.

"Si le RN, le centre et la droite sont d'accord, peut-être pourrions-nous arriver à une majorité avant les présidentielles", estime Charlotte de Montpellier, "mais quand on voit comme les discussions sont difficiles sur le budget, difficile d'y voir plus clair", ajoute-t-elle.

"Il est peu probable que la baisse perdure très largement. La réalité budgétaire va reprendre le dessus", prévient l'économiste.

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