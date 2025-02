La Bourse de Paris plombée par les droits de douane de Trump

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris reculait fortement à l'ouverture lundi, gagnée par l'inquiétude concernant l'impact sur l'activité économique mondiale des nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump aux États-Unis contre le Canada, le Mexique et la Chine.

Le CAC 40 perdait 1,49% à 7.831,15 points, en baisse de 118,02 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait grappillé 0,11% à 7.950,17 points.

"L'aversion au risque est au plus haut, après que Donald Trump a imposé des droits de douanes (...), une décision qui se retournera certainement contre lui et finira en catastrophe pour tout le monde", a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquotebank.

Le président américain a mis samedi à exécution sa menace de s'en prendre aux trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis, en imposant 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois.

"Les investisseurs craignent que cette guerre commerciale ne se traduise par une nette dégradation de l’économie mondiale", a commenté John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Donald Trump a certes annoncé qu'il allait discuter lundi matin avec le Premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau ainsi qu'avec le gouvernement mexicain. Mais il a aussi estimé qu'il pourrait tout aussi bien ajouter de nouveaux droits de douanes en réponse aux représailles annoncées par Ottawa durant le week-end.

Samedi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé 25% de droits de douane sur les produits américains, pour un total de 155 milliards de dollars canadiens (102 milliards d'euros).

"Un bouleversement massif du commerce mondial se profile à l'horizon, et les répercussions pourraient frapper durement les marchés, les chaînes d’approvisionnement et la croissance mondiale", a résumé Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Dans ce contexte, les emprunts d’État, valeurs refuge, étaient recherchés en Europe, faisant reculer les taux d'intérêt. Le taux à dix ans français atteignait vers 8H50 GMT 3,17%, contre 3,20% vendredi en clôture.

L'automobile plonge

Les valeurs du secteur automobile sont particulièrement touchées, dans la mesure où les États-Unis sont un marché important pour la branche.

"C'est l'un des secteurs les plus visés par les droits de douanes et il faut ajouter à cela que beaucoup de constructeurs (...) ont fait des États-Unis un marché prioritaire", explique à l'AFP Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

"Les Etats-Unis sont un relais de croissance pour les Européens, chez qui le marché domestique est atone", a-t-il poursuivi. De plus, les entreprises européennes du secteur "ne sont pas en mesure de concurrencer les chinoises, bien plus compétitives sur les marchés asiatiques", rendant le marché américain d'autant plus important pour les groupes du Vieux continent, a poursuivi M. Dembik.

Vers 08H50 GMT, Stellantis plongeait de 6,11% à 12,17 euros et Renault perdait 2,07% à 48,65 euros. Les équipementiers Forvia (-9,76% à 9,14 euros) et Valeo (-6,95% à 10,07 euros) dévissaient.

OPA en vue chez Verallia

Le fabricant d'emballage en verre Verallia chutait de 6,04% à 28,00 euros, après un communiqué du groupe brésilien BWGI, qui détient actuellement 28,8% de son capital, annonçant sa volonté de mener une offre publique d'achat sur les actions de l'entreprise sans retrait de la cote.

