La Bourse de Paris perd plus de 1,5%

La Bourse de Paris s'enfonçait dans le rouge jeudi et perdait plus de 1,5% au lendemain de l'annonce de la banque centrale américaine de la plus forte hausse de taux depuis 1994.

L'indice vedette CAC 40 chutait de 1,65% à 5.930,66 points à 10H00. Mercredi il avait rebondi de 1,35% après six séances de baisse grâce au ton rassurant de la Banque centrale européenne (BCE).

La Réserve fédérale (Fed) a annoncé mercredi soir relever ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage, pour les fixer dans une fourchette comprise entre 1,50 à 1,75%, pour lutter contre l'inflation.

"Il s'agit de la troisième hausse d'affilée des taux et de la plus forte hausse de taux depuis 1994, et les responsables politiques prévoient que des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées", rappelle John Plassard, spécialiste de l'investissement de Mirabaud.

Mais il faut s'attendre à d'autres relèvements du même ordre dans les mois à venir : "Dans la perspective d'aujourd'hui, une augmentation de 50 points de base ou de 75 points de base semble très probable lors de notre prochaine réunion", fin juillet, a ajouté le patron de la Fed, Jerome Powell.

Et la plupart des responsables de l'institution voient les taux grimper, d'ici à la fin de l'année, jusqu'à la fourchette de 3,25 à 3,50%.

Ainsi, "la Fed a laissé entendre qu’elle allait combattre l’inflation +quoi qu’il en coûte+", ajoute John Plassard.

Une détermination qui pourrait compromettre l'activité économique américaine. L'institution monétaire anticipe une croissance économique moins forte que prévu cette année aux Etats-Unis, à 1,7%, contre 2,8% précédemment. Et nombre d'analystes s'attendent à une récession l'année prochaine.

La Fed "reste catégorique : il n'y aura pas de récession", souligne Jeffrey Halley, analyste d'Oanda, qui n'en est "pas si sûr, compte tenu de son bilan de ces deux dernières années".

Ces mesures viennent s'ajouter aux signaux envoyés plus tôt mercredi par la Banque centrale européenne (BCE), qui a tenu une réunion d'urgence afin de calmer les tensions sur le marché de la dette des pays européens.

L'institution a promis de la flexibilité dans sa politique monétaire et un nouvel outil afin d'éviter un écartement trop important des taux entre pays du Nord et pays du Sud de la zone euro.

Veolia se débarrasse des déchets de Suez

Veolia a annoncé qu'il allait céder les activités de déchets au Royaume-Uni de Suez, groupe qu'il a en grande partie absorbé, "une décision radicale" prise alors que l'autorité britannique de la concurrence avait fait part mi-mai de ses "inquiétudes". Son titre perdait 1,79% à 23,57 euros.

Changement de tête à venir chez Wendel

André François-Poncet, qui a pris la présidence du directoire de la société d'investissement début 2018, va quitter son poste avant la fin de son mandat prévu en avril 2025. L'action Wendel reculait de 3,60% à 84,25 euros.

