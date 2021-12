La Bourse de Paris patiente avant les banques centrales

La Bourse de Paris évoluait autour de l'équilibre dans les premiers échanges lundi (-0,02%), à l'entame d'une semaine chargée en réunions de banques centrales autour du monde, qui sont sous la pression de l'inflation.

L'indice vedette CAC 40 s'effritait de 2,29 points à 6.989,39 points vers 9H15. Il avait terminé en baisse de 0,24% vendredi, ce qui ne l'avait pas empêché de connaître sa plus forte progression hebdomadaire depuis mars (+3,34%).

"La semaine boursière qui débute va voir les grandes banques centrales se succéder afin de dévoiler leurs projections économiques pour les années à venir et les éventuels changements de politique monétaire qui pourraient survenir", retiennent les analystes de Saxo Banque.

Face à une inflation galopante, 6,8%, un niveau plus vu depuis près de 40 ans, la Réserve Fédérale américaines n'a d'autres options mercredi que d'accélérer le retrait de ses politiques de soutien aux marchés, jugent-ils.

La Fed avait déjà amorcé, le mois dernier, un net changement de rythme: de 120 milliards de dollars par mois, les achats doivent être réduits de 15 milliards chaque mois, jusqu'à être ramenés à zéro à la mi-juin 2022.

La pression est un peu moins forte du côté de la Banque centrale européenne, qui devrait présenter jeudi les suites à donner à son programme de soutien massif qui s'arrête en mars. Mais "ça ne saurait tarder" pour elle aussi, selon Saxo Banque.

Les prix de la zone euro ont augmenté de 4,9% sur un an en novembre, au plus haut depuis 30 ans, et le refrain sur le caractère temporaire de l'inflation a de plus en plus de plomb dans l'aile. Aux Etats-Unis, La Fed est déjà revenue sur cette qualification initiale de la hausse des prix.

Toutefois, l'équilibre est périlleux à trouver: si les institutions resserrent prématurément leur politique accommodante, elles risquent de paralyser la reprise.

"Les indications des membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine sur l'évolution future des taux directeurs seront également scrutées", ajoute Tangi Le Liboux, analyste du courtier Aurel BGC. Le marché s'attend à plusieurs hausses au cours de l'année prochaine, et anticipe une date pour le premier relèvement de plus en plus proche.

En attendant, "ce début de semaine s'annonce calme", prévoit M. Le Liboux.

L'impact et la propagation du variant Omicron continueront d'être scrutés, même si les craintes se sont apaisées après des premières données encourageantes sur sa plus faible dangerosité.

ArcelorMittal en tête du CAC

Le géant minier profitait de la hausse des cours des matières premières avec l'apaisement des craintes sur le variant Omicron. Il gagnait 2,45% à 26,38 euros.

Le groupe para-pétrolier CGG montait lui de 1,18% à 0,64 euro.

Gecina nomme un nouveau DG

Gecina montait de 0,98% à 118,25 euros après l'annonce de la nomination en tant que directeur général de Beñat Ortega. Elle prendra effet en avril 2022.

Les foncières commerciales étaient aussi bien orientées, comme Unibail-Rodamco-Westfield (+0,79% à 60,83 euros), ou Mercialys (+1,70% à 8,38 euros).

fs/mla/ngu