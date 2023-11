La Bourse de Paris passe outre le ralentissement économique

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris progresse de 0,17% dans les premiers échanges jeudi, en l'absence de nombreux investisseurs avec la fermeture de Wall Street.

L'indice vedette CAC 40 montait de 12,57 points à 7.273,30 points vers 09H45. Mercredi, il avait progressé de 0,43%.

La fin de semaine boursière est atypique avec la fermeture de Wall Street jeudi pour Thanksgiving, et sa réouverture pour seulement une demi-séance vendredi.

Cette situation entraîne l'absence de nombreux investisseurs et une baisse du nombre de transactions.

Mais plusieurs indicateurs sont au programme.

En France, l'indicateur d'activité PMI pour l'industrie en novembre a montré une détérioration encore plus prononcée qu'en octobre, et un peu plus forte que ce qui était attendu par les analystes.

Pour les services, le ralentissement est un peu moins prononcé que le mois dernier, mais là encore, l'indicateur est ressorti un peu en dessous des attentes.

"La zone euro est entrée dans ce qui ressemble à une récession (...) Ce qui manque désormais, c'est surtout le crédit bancaire qui s'est asséché en réponse au durcissement brutal de la politique monétaire", estime Bruno Cavalier, économiste d'Oddo BHF.

Les investisseurs sont ainsi de plus en plus persuadés que les banques centrales vont devoir adoucir leurs politiques monétaires dès le premier semestre 2024, certains prévoyant même des baisses des taux directeurs en mars aux Etats-Unis.

Ces projections ont contribué à faire monter nettement les indices boursiers: en novembre, le CAC 40 affiche une hausse de 5,68%.

Par ailleurs, le climat des affaires s'est encore dégradé en novembre en France, a annoncé jeudi l'Insee, en raison notamment d'une détérioration conjoncturelle dans le commerce.

Les marchés attendent aussi le compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne. Celle de la Banque centrale américaine ne les a pas fait réagir car les données économiques publiées depuis les réunions début novembre ont convaincu les investisseurs que les enjeux évoqués à ce moment-là sont moins d'actualité.

BNP Paribas charbonne moins

La banque française BNP Paribas (+0,48% à 56,86 euros) a annoncé mercredi qu'elle allait inclure le charbon métallurgique, destiné essentiellement à la sidérurgie, parmi les secteurs qu'elle ne financera plus pour des raisons environnementales, alors que seul le charbon thermique était concerné par cet engagement jusqu'à présent. Les autres banques étaient aussi bien orientées comme Société Générale (+0,71% à 22,58 euros) et Crédit Agricole (+0,12% à 11,74 euros).

Euronext CAC40