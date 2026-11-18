Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évoluait proche de l'équilibre mercredi, l'élan donné aux valeurs des semi-conducteurs par les résultats meilleurs qu'attendu du géant américain des puces Nvidia ne suffisant pas à soutenir la place financière.

Vers 10H00, le CAC 40 était en très léger repli (-0,07 %) à 8.210,25 points, en baisse de 6,53 points. Mardi, l'indice vedette avait nettement reculé de 1,62 %.

Nvidia, premier fabricant mondial de puces pour l'intelligence artificielle (IA), a vu son chiffre d'affaires doubler sur un an au troisième trimestre et a relevé ses prévisions. Ce sont ses premiers résultats depuis le départ de son patron Jensen Huang.

"La confiance dans l'entreprise se rétablit plus vite que la confiance dans l'action", qui recule de 24 % depuis le début du mois, résume Charu Chanana, de Saxo Markets.

Les investisseurs restent surtout prudents avant la publication à 20H00 du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), alors que l'inflation fait craindre de nouvelles hausses de taux.

"De nouveaux indices en faveur de hausses de taux supplémentaires pourraient à nouveau amplifier les récents mouvements de ventes sur les marchés d'actions", prévient Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets.

Le taux d'emprunt de la France à dix ans reculait à 4,85 %, contre 4,88 % la veille en clôture.

Les puces rebondissent

Soitec, qui publie ses résultats semestriels mercredi soir, bondissait de 4,60 % à 100,35 euros. D'autres valeurs liées aux centres de données étaient aussi en hausse, comme Legrand (+2,40 % à 136,55 euros) et Schneider Electric (+1,75 % à 240,75 euros). STMicroelectronics prenait 2,50 % à 40,81 euros.

Alstom sanctionné

Alstom chutait de 9,00 % à 9,12 euros. Le constructeur ferroviaire a publié une perte d'exploitation ajustée de 396 millions d'euros au premier semestre, contre un bénéfice de 580 millions un an plus tôt, et une perte nette de 954 millions d'euros.

Accor reculait de 3,96 % à 50,44 euros après que le groupe hôtelier a annoncé dépenser 1,6 milliard d'euros pour renforcer sa participation dans Ennismore, sa filiale de marques lifestyle.

Les groupes de BTP reculaient malgré la publication de l'information des Echos selon laquelle EDF s'apprête à leur confier environ 14 milliards d'euros de contrats pour ses réacteurs nucléaires EPR2. Vinci cédait 1,36 % à 112,70 euros, Eiffage 0,78 % à 107,85 euros et Bouygues 0,75 % à 43,41 euros.