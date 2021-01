La Bourse de Paris orientée à la baisse après une semaine résiliente

La Bourse de Paris était orientée à la baisse lundi après une semaine résiliente et des nouveaux records à Wall Street, sur fond d'inquiétude liée au développement de la pandémie et dans l'attente de détails d'un nouveau plan de soutien économique américain.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 reculait de 0,56% vers 8H40 (7H40 GMT). Vendredi, la place parisienne avait fini en hausse de 0,65% à 5.706,88 points.

De son côté, la Bourse de New York avait ignoré les mauvais chiffres de l'emploi américain et clôturé vendredi sur des records. La Bourse du Japon était fermée lundi pour cause de jour férié.

La présence du variant britannique du Covid-19 se multiplie dans le monde et les investisseurs redoutent que l'intensification des contacts sociaux durant les périodes de Noël et du Nouvel an se traduise bientôt dans les statistiques.

Depuis l'annonce par Pékin il y a tout juste un an, le 11 janvier 2020, du premier décès du Covid-19, le virus a tué plus d'1,9 million de personnes sur la planète qu'il a en outre plongée dans une crise économique sans précédent.

L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus, attendue en Chine la semaine dernière, entamera finalement sa mission ce jeudi, a annoncé lundi le ministère chinois de la Santé.

Au niveau des statistiques économiques, l'agenda est peu étoffé en ce début de semaine.

L'indice de l'évolution des prix à la consommation en Chine a rebondi en décembre pour s'afficher en légère hausse, après un plongeon en territoire négatif le mois précédent.

Aux Etats-Unis, le président élu Joe Biden a annoncé vendredi qu'il poserait dès la semaine prochaine "les bases du prochain paquet d'aide économique".

Les démocrates américains ont averti dimanche qu'ils étaient prêts à lancer dans les prochains jours une procédure de destitution de Donald Trump dans la foulée des violences au Capitole. A dix jours de la fin de son mandat, le président sortant est confronté à des appels à la démission au sein de son propre camp républicain et à un bannissement des réseaux sociaux.

En outre, "les investisseurs commencent de plus en plus à s'inquiéter des effets d'une forte progression du rendement du 10 ans américain qui est passé en l'espace de quelques jours de 0,91% à 1,11% ce matin suite à la +vague bleue+ aux Etats-Unis et des promesses de réformes du nouveaux président Joe Biden", souligne John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Airbus: le géant de l'aéronautique a livré 566 avions commerciaux en 2020, soit un tiers (34%) de moins que l'année précédente mais affiche un "optimisme prudent" pour l'avenir.

Tessi: le groupe diversifié de services aux entreprises va encaisser 19 millions d'euros à l'occasion de la cession de la plus grande partie de ses activités espagnoles.

