La Bourse de Paris optimiste à une demi-heure de l'ouverture

La Bourse de Paris se dirigeait vers une ouverture en hausse mercredi, affichant son optimisme sur la perspective d'un soutien monétaire et financier des autorités américaines au moment où se lancent les vaccinations mondiales contre le Covid-19.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 0,51% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une clôture proche de l'équilibre, à +0,04%.

La Banque centrale américaine (Fed) pourrait donner un petit coup de pouce à l'issue de sa réunion mercredi, en prolongeant la durée de détention de ses obligations. Elle rachète actuellement pour 120 milliards de dollars d'actifs par mois, dont 80 milliards de bons du Trésor et 40 milliards de MBS (produits financiers adossés à des prêts immobiliers).

L'institution contribuerait ainsi à maintenir bas de nombreux taux d'intérêt pour les ménages et entreprises - crédits auto, prêts immobiliers, etc - et éviter un assèchement du crédit sur les places financières.

Son président Jerome Powell "tentera d'être moins +consensuel+ que Christine Lagarde pour ne pas décevoir les marchés lors de cette dernière réunion de l'année", affirme John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud, en référence à la patronne de la Banque centrale européenne.

Sur le plan budgétaire, les autorités du pays se rapprochent d'un accord attendu depuis des mois alors qu'un groupe d'élus bipartite a proposé un projet de loi partiel de 748 milliards de dollars.

Côté européen, les investisseurs vont surveiller dans la matinée la publication d'indicateurs manufacturiers.

"La publication des PMI flash dans l'industrie manufacturière et les services devrait confirmer la morosité économique", anticipe David Madden, analyste pour CMC Markets UK.

Parmi les valeurs à suivre mercredi à Paris figure le secteur bancaire européen.

La Banque centrale européenne a autorisé mardi les banques à verser de nouveau des dividendes sans qu'ils excèdent 15% de leurs bénéfices cumulés des années 2019 et 2020, les invitant cependant à la prudence en pleine pandémie du coronavirus.

La biotech franco-autrichienne Valneva, spécialisée dans les vaccins, va démarrer ses essais cliniques sur l'homme pour son candidat vaccin contre le Covid-19, pour lequel le Royaume-Uni lui a déjà passé des commandes, a-t-elle annoncé mercredi.

