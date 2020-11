La Bourse de Paris : nouveau repli en vue face à la résurgence du Covid-19

La Bourse de Paris devrait poursuivre son recul vendredi à l'ouverture, l'optimisme de début de semaine se fissurant face à la hausse continue des cas de contaminations au Covid-19.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 lâchait 0,45% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la cote parisienne avait fini en net repli (-1,52%) 5.362,57 points.

La Bourse de New York a, elle aussi, terminé jeudi en nette baisse.

"Les principaux indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage d'une prise de bénéfice, d'un rétropédalage de l'administration Trump au niveau du plan de relance américain", anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Le repli sur les marchés européens de jeudi a montré "les premières brèches dans le fort optimisme de cette semaine inspiré par le vaccin" annoncé par les laboratoires Pfizer et BioNtech, illustre de son côté Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

"La réalité est que l'annonce d'un candidat-vaccin potentiel ne pouvait pas stopper la progression des contaminations qui a lieu actuellement en Europe et aux Etats-Unis, les hospitalisations et enfin la forte hausse des taux de mortalité", souligne l'expert.

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est à son plus haut aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie (65.000) et les experts s'alarment de la vague de décès à venir. De nouvelles restrictions commencent à être décrétées au niveau local, en l'absence de consignes du gouvernement fédéral de Donald Trump.

L'Europe continue aussi de se battre contre la deuxième déferlante de la pandémie, annonçant de nouvelles mesures sanitaires en Grèce et au Portugal. En France, où un malade du virus est hospitalisé "toutes les 30 secondes", le Premier ministre Jean Castex a exclu tout assouplissement du confinement pour encore au moins 15 jours.

Si aucun ralentissement des cas de contaminations ne se profile, "un relâchement des restrictions pourrait mettre plus longtemps à se déployer et pourrait accroître le risque de dégâts économiques sur le plus long terme", prévient M. Hewson.

Le président de la Fed Jerome Powell a estimé jeudi qu'il était "trop tôt" pour évaluer les répercussions sur l'activité économique d'un vaccin contre le Covid-19 espéré pour 2021.

Les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation de croissance pour la zone euro (3ème trimestre) ainsi que la confiance du consommateur selon l'Université du Michigan.

- VALEURS A SUIVRE -

Air France-KLM : le groupe a "suffisamment de liquidités pour le court terme", mais travaille avec ses actionnaires à renforcer son bilan "à moyen terme", a déclaré son directeur général dans un entretien aux Echos de vendredi.

Accor : l'agence de notation financière Fitch Ratings a abaissé la note du groupe hôtelier Accor à "BB-", la faisant ainsi basculer en catégorie spéculative.

Engie a précisé vendredi quelles activités de services devraient sortir de son giron et annoncé une possible cession de GTT, spécialiste des systèmes de confinement pour le transport maritime et le stockage de gaz liquéfié.

Akwel : l'équipementier automobile a vu son activité se redresser au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires stable sur un an (+0,9%) à 262 millions d'euros.

pan/spi