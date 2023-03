La Bourse de Paris ne devrait pas faiblir à l'ouverture

La Bourse de Paris est attendue en petite hausse vendredi, poursuivant la tendance de Wall Street de la veille, malgré un environnement de taux incertain.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,28% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, l'indice a progressé de 0,69% et sur la semaine le bilan est pour l'instant positif malgré une nette remontée des taux obligataires ces derniers jours.

Après un début de séance mitigé jeudi, les indices de Wall Street ont tous fini dans le vert, le Dow Jones gagnant plus de 1%.

Un rebond insufflé par "les commentaires du président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, qui a indiqué qu'il serait favorable à une pause des taux d'ici l'été", commente Michael Hewson, qui anticipe "une ouverture positive en Europe" dans le sillage de New York.

Un des gouverneurs de la banque centrale américaine Christopher Waller, a en revanche indiqué jeudi qu'il soutiendrait une hausse du taux directeur jusqu'à au-delà de 5,4% dans les mois à venir, si l'inflation ne ralentit pas plus rapidement, et que le marché du travail reste tendu.

Les anticipations des marchés concernant l'évolution des politiques monétaires américaine et européenne vont bon train depuis la publication de chiffres d'inflation plus élevés que prévu aux Etats-Unis et en zone euro.

Les investisseurs intègrent peu à peu que l'inflation ne va pas baisser aussi vite qu'ils l'espéraient et que cela pourrait pousser les banques centrales à poursuivre plus longtemps que prévu leur resserrement monétaire.

En conséquence, les taux obligataires ont bondi depuis une semaine. Le taux de l'emprunt de l'Etat français à 10 ans a atteint 3,23% jeudi à la clôture, contre 3% en fin de semaine dernière.

Le rebond économique en Chine après l'abandon en décembre des restrictions sanitaires contre le Covid devrait également soutenir le moral des investisseurs.

L'activité dans les services en Chine a fortement progressé en février selon l'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin.

Valeurs à suivre

Air France-KLM: la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) française a demandé jeudi aux compagnies aériennes de renoncer mardi 7 et mercredi 8 mars à une partie de leurs vols à la suite d'un préavis de grève national, relayé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens.

Bonduelle: le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés a affiché une progression du chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier semestre de son exercice décalé 2022/2023, aidé par des hausses des prix. Les ventes pour la période de juillet à décembre ont progressé de 14% sur un an, et le résultat net des activités poursuivies de 35%.

