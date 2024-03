La Bourse de Paris monte doucement

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,41% mardi, restant proche de ses sommets, les investisseurs ayant encore peu d'actualités à se mettre sous la dent avant la fin de semaine.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 33,15 points pour finir à 8.184,75 points. Il reste proche de ses sommets atteints plus tôt dans le mois, 8.229,25 points en séance.

Comme lundi, où elle a terminé stable, la cote parisienne avait peu de choses à offrir aux investisseurs pour les pousser à prendre des positions.

Entre deux périodes de résultats financiers, les annuels de 2023 et ceux du premier trimestre 2024, qui commencent mi-avril, les investisseurs ont peu d'actualité d'entreprises à se mettre sous la dent.

"Les investisseurs commencent à se demander si la prochaine série de résultats soutiendra les valorisations boursières élevées observées partout", estime Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Côté macroéconomie, la semaine est aussi calme, après les réunions de banques centrales la semaine passée et alors que les principales données attendues, l'inflation dans des pays de la zone euro pour mars et aux États-Unis pour février, ne seront publiées que vendredi, jour où la Bourse de Paris sera fermée.

Côté indicateur mardi, la confiance des consommateurs aux États-Unis est restée stable en mars, une meilleure perception de la situation actuelle ayant été contrebalancée par un pessimisme plus grand pour les mois à venir, lié à l'inflation, mais aussi au contexte politique à l'approche des élections.

La cote parisienne connaît une période sans turbulence depuis plusieurs semaines: depuis deux mois, seule une séance a connu une variation supérieure à 1%.

Après 3,4 milliards d'euros de pertes en 2024, le groupe informatique français Atos vise désormais "un accord global" pour restructurer son importante dette "d'ici juillet". Le titre a terminé en hausse de 0,76% à 1,72 euro, alors qu'il s'échangeait aux alentours de 15 euros fin juillet 2023.

L'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels et pétroliers Rubis a bondi de 12,46% à 31,60 euros, après la publication d'un avis de l'AMF relatant que Vincent Bolloré avait franchi via une holding le seuil de 5% de son capital. L'entreprise est désormais valorisée plus de 3 milliards d'euros.

L'opérateur boursier pan-européen Euronext a gagné 1,66% à 89 euros après que le géant britannique de l'hygiène et de l'alimentaire Unilever a confirmé envisager une cotation aux Pays-Bas de sa division de glaces, et non à Londres avec qui Euronext était en concurrence.

Le distributeur Casino, en passe de tomber dans l'escarcelle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky mercredi, a annoncé lundi lancer les augmentations de capital prévues dans son plan de sauvegarde, et précisé que son cours de Bourse serait suspendu mercredi.

Un actionnaire détenant 1% du capital social de Casino "préalablement" aux opérations financières n'en détiendra in fine plus que 0,003%. L'action a continué de dévisser, chutant de 46,36% à 0,10 euro.

