La Bourse de Paris monte de 0,80%

La Bourse de Paris remontait mercredi matin (+0,80%) au-dessus des 5.000 points, résistant à la nouvelle correction à Wall Street la veille et à la suspension d'essais cliniques sur un vaccin contre le nouveau coronavirus.

A 10H03, l'indice CAC 40 avançait de 39,66 points à 5.012,99 points. La veille, la place parisienne avait clôturé en nette baisse (-1,59%).

Mardi, jour de reprise de la Bourse de Wall Street après un week-end prolongé, les marchés ont été lestés, comme en fin de semaine dernière, par la chute des grandes valeurs technologiques américaines.

"La chute des technologies américaines, la baisse du pétrole, le spectacle navrant du Brexit avec le Royaume-Uni qui menace de ne pas respecter un accord capital signé il y a quelques mois seulement et la suspension des essais cliniques sur l'un des vaccins les plus prometteurs contre le coronavirus (...) pèsent sur le moral des Bourses", égrènent les experts d'Aurel BGC.

Mais "jusqu'à présent les indices européens, qui évoluent dans un corridor de plus en plus étroit, ont bien résisté aux secousses depuis le début du mois", observent-ils.

Ni la suspension des essais cliniques d'un des vaccins expérimentaux les plus avancés, développé par Oxford et AstraZeneca, dans la nuit de mardi à mercredi, ni les rapports tendus entre la Chine et les Etats-Unis ne semblent perturber outre mesure les investisseurs.

Les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ont refait surface après des propos de Donald Trump sur la volonté des Etats-Unis de découpler l'économie américaine de l'économie chinoise, selon plusieurs analystes.

"La situation actuelle sur les marchés actions reste encore perçue par beaucoup de gérants comme une décrue bienvenue qui va permettre aux acheteurs qui ont raté le mouvement haussier post-Covid d'entrer sur le marché", analyse Christopher Dembik chez Saxo Banque.

Même si les incertitudes concernant les valorisations des technologies américaines sont susceptibles de "rester sur le devant de la scène" il n'en reste pas moins que "le moteur de hausse de l'année 2020 des marchés actions, à savoir les banques centrales accommodantes, est toujours là", fait-il valoir.

Le titre Airbus perdait 1,98% à 69,38 euros. L'avionneur a livré 39 avions en août, dont des long-courriers, deux A330 et deux A350, et a enregistré une seule nouvelle commande pendant le mois, portant sur un ACJ320 neo.

L'action Scor montait de 5,92% à 23,60 euros après avoir annoncé que les sinistres en réassurance-vie se développaient à un niveau meilleur que prévu dans le contexte du Covid-19 et des perspectives sur le marché de la réassurance de dommages et de responsabilités "très favorables.

Le secteur technologique résistait bon an mal an à la déroute du Nasdaq: STMicroelectronics gagnait 0,51% à 257,40 euros, Atos 0,09% à 69,40 euros, Dassault Systemes 0,29% à 154,40 euros tandis que Worldline lâchait 0,27% à 47,22 euros.

