La Bourse de Paris marque le pas (-0,07%) peu après l'ouverture

La Bourse de Paris marquait le pas mercredi peu après l'ouverture (-0,07%), refroidie par la volonté allemande de prolonger les restrictions sanitaires et en attendant les chiffres de l'inflation américaine.

Après une ouverture au-dessus des 5.700 points, l'indice vedette CAC 40 cédait 4,10 points à 5.687,70 points à 09H32 (08H32 GMT), au lendemain d'une petite progression de 0,10%.

"La tendance est globalement haussière sur les marchés", observent les experts d'Aurel BGC.

L'inflation est placée tout en haut de l'agenda.

En Chine, l'indice de l'évolution des prix à la consommation est repassé en territoire négatif en janvier, laissant entrevoir un affaiblissement de la demande intérieure.

Les chiffres de l'inflation sont attendus dans l'après-midi aux Etats-Unis, où le discours du président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, sur le marché du travail sera particulièrement surveillé.

"A ce stade, l'inflation devrait rester sage, attendue en progression de 1,5% sur un an", selon Aurel BGC.

Les injections massives de liquidités sur les marchés, grâce à un soutien monétaire et budgétaire sans relâche pour faire face à la crise, ont renforcé les anticipations d'inflation à la hausse.

Certains économistes ont pointé du doigt un potentiel risque de surchauffe de l'économie américaine en raison du montant gigantesque (1.900 milliards de dollars) du plan de sauvetage proposé par les démocrates, actuellement débattu au Congrès.

"Si les intervenants de marché commencent à anticiper un retour plus rapide que prévu de l'inflation et que cela pousse plus fortement le taux à 10 ans américain à la hausse, cela pourrait se traduire par des prises de gains à court terme sur les indices américains", souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France.

La finance en fanfare

Le titre Société Générale prenait 3,62% à 18,04 euros. Le groupe bancaire a a annoncé vouloir maintenir "une stricte discipline sur les coûts" après avoir terminé 2020 dans le rouge sous l'effet essentiellement de la crise du Covid-19.

L'action Natixis grimpait de 7,46% à 3,98 euros. Le groupe bancaire mutualiste BPCE prévoit de racheter pour presque 4 milliards d'euros le solde du capital de sa filiale cotée en vue de la retirer de la Bourse.

Le titre Amundi montait de 3,67% à 67,75 euros après l'annonce de l'arrivée en mai prochain de Valérie Baudson à la direction générale, qui va hériter d'un groupe ayant bien résisté malgré la crise. Il a signé des résultats records au quatrième trimestre tout en annonçant renouer avec son dividende.

Ubisoft déçoit

L'action perdait 5,71% à 78,94 euros bien que l'éditeur français de jeux vidéo ait plus que doublé son chiffre d'affaires sur le trimestre achevé fin décembre, un "record" sur la période.

Air Liquide a du mal à convaincre

Le titre cédait 0,11% à 137,30 euros. Le groupe a réalisé en 2020 une hausse de son bénéfice net et une amélioration de sa marge opérationnelle, grâce à la contribution des activités dans la santé ainsi que dans plusieurs régions.

