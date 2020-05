La Bourse de Paris, installée au-dessus des 4.700 points, gagne 1,05%

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris restait bien orientée (+1,05%) et installée au-dessus des 4.700 points jeudi à la mi-journée, les investisseurs s'accrochant à l'espoir d'un redémarrage des économies avec la poursuite des déconfinements.

A 13H25 (11H25 GMT), l'indice CAC 40 prenait 49,14 points à 4.737,88 points. La veille, il avait fini en nette progression de 1,79%, portant sa hausse depuis lundi à 5,4%.

La cote parisienne a opté pour la hausse dès l'ouverture et n'a pas changé d'avis ensuite.

Wall Street se préparait de son côté à ouvrir en ordre dispersé. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average montait de 0,47% et celui de l'indice élargi S&P 500 de 0,10% mais celui du Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,38%.

"Les marchés actions en Europe affichent des gains décents" ce jeudi. "Les mesures prises pour essayer de revenir à une vie normale sont petites, mais néanmoins significatives et chaque progrès est accueilli favorablement", a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

Les investisseurs "continuent à croire que le relâchement des restrictions va entraîner un rebond de l'activité économique, avec des consommateurs qui une fois débarrassés des confinements vont dépenser massivement pour rattraper les semaines à rester assis à la maison", a estimé Michael Hewson, un autre analyste de CMC Markets.

L'annonce d'un fonds de relance de 750 milliards d'euros par l'Union européenne mercredi a clairement apporté un soutien à cet espoir et soutenait la hausse des indices.

"L'Europe pour une fois n'a pas déçu (...) Bien qu'il reste encore de nombreuses incertitudes et que le débat entre pays membres ne fasse que commencer, il semble pour une fois que l'Europe soit au rendez-vous et fasse preuve d'ambition pour réagir à la crise", a souligné Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

Portés par cette annonce et ce courant optimistes, les investisseurs continuaient à mettre au second plan les tensions montantes entre Pékin et Washington.

Les Etats-Unis ont formellement conclu mercredi que Hong Kong ne jouissait plus de l'autonomie promise par la Chine, ouvrant la voie à de possibles représailles commerciales, dans une première riposte spectaculaire à une loi sécuritaire controversée voulue par Pékin.

Juste après, le Congrès américain a ouvert un nouveau front en adoptant une proposition de loi pour sanctionner des responsables chinois accusés de "l'internement de masse" des musulmans ouïghours, qui risque d'envenimer encore davantage des relations déjà tendues à l'extrême entre Washington et Pékin.

- TF1 et M6 en forme -

Du côté des indicateurs, l'inflation en Allemagne en mai est notamment attendue tout comme outre-Atlantique avec une actualisation des chiffres de la croissance pour le premier trimestre, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, les commandes de biens durables et les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis (NAR) d'avril.

En matière de valeurs, TF1 (+2,36% à 5,03 euros) et M6 (+5% à 10,50 euros) profitaient d'un relèvement de leur recommandation à "surpondérer" par JPMorgan.

Les valeurs technologiques, chahutées mercredi dans le sillage de leurs homologues américaines, rebondissaient. STMicroelectronics gagnait 3,26% à 27,47 euros et Worldline 4,29% à 65,58 euros.

Elior en revanche souffrait (-6,63% à 6,06 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "vendre" par Midcap Partners.

Euronext CAC40

abx/tq/nth