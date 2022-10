La Bourse de Paris hésitante après deux jours fastes

La Bourse de Paris est attendue en légère baisse mercredi à l'ouverture, au lendemain d'une nette progression portée par une baisse des taux sur le marché obligataire et une salve de résultats meilleurs qu'escomptés.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 était en légère baisse de 0,16% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi, il avait pris 1,94% à 6.250,55 points, son plus haut niveau depuis plus d'un mois.

"Il semble que l'on croie de plus en plus qu'une trêve de la Fed est proche et bien qu'on puisse toujours s'attendre à une nouvelle hausse de 75 points de base, ce qui va suivre semble susciter une certaine prudence", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Ce qui a frappé les investisseurs la veille, selon Gregori Volokhine, gérant de portefeuille, c'est le vif ralentissement de la bulle immobilière aux Etats-Unis. Ce refroidissement "a provoqué une baisse des taux obligataires suffisamment importante pour expliquer le rebond" des actions, a indiqué l'analyste à l'AFP.

La baisse du marché immobilier (-0,9% sur le mois, la plus forte baisse depuis 2010) est le résultat de la politique monétaire de resserrement des taux de la Fed. Le marché a réagi mardi à la nouvelle en faisant reculer les rendements obligataires américains qui sont tombés à 4,08% contre 4,24% la veille pour les taux à dix ans et à 4,22% contre 4,37% pour ceux à trente ans.

Le coût de l'emprunt pour l'État français à 10 ans a baissé mardi pour s'établir à 2,69%, contre plus de 3% vendredi, au plus haut depuis 2012.

Parmi les valeurs à suivre mercredi:

Thales: le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 13,7% au troisième trimestre, porté par un bond de ses activités liées à l'identité et à la sécurité numérique et un effet de change favorable, a annoncé mercredi le groupe de défense et de technologies.

Michelin: le pneumaticien français a confirmé mardi après bourse l'un de ses objectifs financiers pour l'année, malgré l'impact de l'inflation, en annonçant des ventes en hausse de 23,8% au troisième trimestre.

Vinci: le groupe de construction et de gestion d'infrastructures de transport a annoncé une hausse de 26% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, à 16,7 milliards d'euros, tiré par l'international qui représente plus de la moitié du total, notamment la construction et les concessions aéroportuaires.

Orpea: La cotation reprendra à l'ouverture des marchés mercredi après sa suspension lundi. Le groupe d'Ehpad privés a annoncé mercredi matin l'ouverture d'une nouvelle procédure amiable de conciliation devant le tribunal de commerce de Nanterre pour renégocier sa dette avec ses créanciers. L'action s'affichait à 14,74 euros vendredi à la clôture de la séance, soit une baisse de 83% depuis le début de l'année.

SMCP: le groupe textile, propriétaire de Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, a réalisé au troisième semestre des ventes en progression de 13,5% par rapport à 2021, à 308,4 millions d'euros, malgré les perturbations en Chine, notamment grâce à sa stratégie de réduire les promotions sur ses articles.

bur-mgi/cdc/abx