La Bourse de Paris grimpe avant l'inflation américaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris est orientée à la hausse vendredi, tournée vers les Etats-Unis en attendant la publication d'un indice d'inflation et d'en savoir plus sur la politique commerciale que Donald Trump mettra en place.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,40% vers 09H40, soit 31,64 points, à 7.973,36 points. A ce stade de la séance, le CAC 40 affichait une progression de 8,05% depuis début janvier. La veille, il a terminé en hausse de 0,88%, à 7.941,64 points.

"Nous arrivons à la fin d'une semaine et d'un mois mouvementés, avec deux jours encore bien remplis" qui attendent les investisseurs: "aujourd'hui, les données sur l'inflation européenne et sur l'indice des prix à la consommation (PCE) aux États-Unis (à 14H30), et demain, la date limite imposée par Trump au Canada et au Mexique pour l'imposition de droits de douane", a résumé Jim Reid, économiste de Deutsche Bank.

Concernant la France, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4% en janvier sur un an, selon les données provisoires communiquées par l'Insee, après une hausse de 1,3% en décembre, l'augmentation des prix venant notamment en janvier d'une nouvelle progression de ceux de l'énergie. Ces derniers ont grimpé de 2,8% sur un an, après +1,2% en décembre. La hausse est aussi due à un rebond des prix des produits manufacturés sur douze mois (+0,2% après -0,4% en décembre).

Le sujet des droits de douanes est revenu sur le devant de la scène après des déclarations du président américain, Donald Trump jeudi "en fin de séance aux États-Unis, lorsqu'il a déclaré qu'il prévoyait de mettre à exécution sa menace d'imposer des droits de douane de 25% le 1er février" sur le Canada et le Mexique, a noté Jim Reid.

Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait annoncé qu'il voulait imposer à partir du 1er février 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, deux pays pourtant théoriquement protégés par l'accord de libre-échange qu'il avait signé durant son premier mandat.

Les produits chinois pourraient également être frappés par des droits de douane de 10%.

M. Trump a aussi réitéré jeudi sa menace d'imposer des droits de douane "à 100%" au bloc des Brics, qui comprend dix pays dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

Roche Bobois en baisse

Après une très bonne année 2023, les ventes du spécialiste de l'ameublement haut de gamme Roche Bobois ont baissé en 2024, malgré un quatrième trimestre record. Son titre lâchait 5,36% à 42,40 euros.

