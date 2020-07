La Bourse de Paris glisse, le CAC 40 perd près de 3%

(Crédits photo : - L. Grassin )

La Bourse de Paris accélérait sa baisse jeudi près d'une heure avant la clôture, l'indice parisien perdant près de 3% environ une heure avant la clôture à cause de résultats d'entreprises préoccupants.

A 16H30 (14H30 GMT) l'indice CAC 40 reculait de 2,96%, soit 147 points, à 4.811,74 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,60%.

"Le marché prend la mesure à travers les résultats de plusieurs sociétés de l'ampleur des difficultés économiques passées et celles de la reprise", a indiqué à l'AFP Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

"La tendance a commencé à se dégrader dès la matinée avec des contrats à terme américains à la baisse et des résultats de sociétés mauvais", rappelle-t-il.

Ressorti meilleur que prévu, "le produit intérieur brut américain n'a pas eu un impact important" sur le marché mais "le tweet de M. Trump peut expliquer l'accélération" à la baisse qu'à connue la cote parisienne, en milieu d'après-midi.

Le président américain Donald Trump a évoqué jeudi pour la première fois l'hypothèse d'un report de l'élection présidentielle américaine, mettant en avant, sans la moindre preuve, des risques de fraude liés à l'épidémie de Covid-19.

"Il est clair que les investisseurs pensent qu'une reprise économique soutenue et généralisée ne sera pas possible tant qu'une solution sanitaire à la pandémie de Covid-19 ne se profilera pas à l'horizon", écrit l'équipe de recherche et de stratégie de SPDR.

Certaines grandes entreprises cotées sur l'indice CAC 40, telles que Renault, Danone, Eramet, Casino ont publié des résultats préoccupants.

pan/alb/eb