La Bourse de Paris garde son optimisme

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris progresse légèrement de 0,17% mercredi, tentant de conserver une humeur positive et une tendance haussière dans un contexte d'attente de baisses des taux d'intérêt de la part des investisseurs.

L'indice vedette CAC 40 grappillait 12,55 points à 7.587,22 points vers 09H50. Mardi, la cote parisienne avait connu une séance calme (+0,08%) et des volumes d'échanges faibles, signes de l'approche des congés de fin d'année.

A New York, les indices avaient pris environ 0,6%, le Dow Jones a atteint un record pour la cinquième fois d'affilée et le S&P 500 n'est plus qu'à moins de vingt points sous son dernier sommet historique, atteint en janvier 2022.

La hausse des marchés boursiers des dernières séances est soutenue par la baisse des taux d'intérêt obligataires après que le président de la banque centrale américaine a indiqué que ses membres avaient discuté d'un calendrier de baisses de taux d'intérêt directeurs.

Et peu importe si, depuis le discours du président de la Fed, d'autres responsables de la banque centrale américaine ont tenté de tempérer l'optimisme des marchés, "les investisseurs interprètent toutes les déclarations des membres de la Fed comme des signes d’une baisse rapide des taux d’intérêt", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Pour les analystes de Natixis CIB Research, "il y a un risque de correction si les banques centrales tardent à baisser leur taux directeur, ce qui dépendra de l'évolution de la vitesse à laquelle l'inflation diminuera".

Dans ce contexte, les investisseurs vont particulièrement scruter la publication vendredi de l'indice d'inflation PCE pour novembre, le baromètre préféré de la Fed pour la hausse des prix.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt souverains restent orientés à la baisse. Le rendement de l'emprunt de l'Etat français à dix ans s'établissait à 2,49% contre 2,52% à la clôture de mardi.

Du côté de l'Europe, l'inflation a fortement marqué le pas au Royaume-Uni en novembre sur un an, à 3,9%, soit le rythme le plus faible depuis septembre 2021.

Orpea repris par la Caisse des dépôts

Le groupement mené par la Caisse des dépôts a annoncé mardi avoir pris le contrôle d'Orpea, dans le cadre de la procédure qui doit aider le groupe d'Ehpad privés à retrouver l'équilibre financier, près de deux ans après le scandale né des pratiques de son ancienne direction.

L'action Orpea a perdu 96% de sa valeur depuis le début de l'année et ne vaut plus que deux centimes d'euro.

