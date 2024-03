La Bourse de Paris gagne encore un peu de terrain

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris grappillait 0,13% mercredi matin, restant bien orientée grâce à la perspective de baisse des taux d'intérêt cette année.

L'indice vedette CAC 40 montait de 11,60 points à 8.099,08 points vers 09H40. Mardi, il a gagné 0,84% pour terminer à un nouveau record à 8.087,48 points.

Dans les premiers échanges de mercredi, il a dépassé les 8.100 points pour la première fois et a atteint un plus haut en séance à 8.107,41 points.

Les indices de Wall Street ont fini en nette hausse mardi et le S&P 500 s'est hissé à un nouveau record en clôture.

La publication mardi d'une inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, en repli aux Etat-Unis en février a conforté les investisseurs dans leur scénario d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine cette année.

"La surprise sur l’inflation n’est pas suffisante pour remettre en cause la perspective de baisses de taux de la Fed plus tard dans l’année", estime l'équipe de recherche et de stratégie de LBPAM.

Mais ils estiment que "les derniers chiffres d’inflation ne vont clairement pas donner à la Fed la +confiance supplémentaire+ qu’elle attend avant de commencer à baisser ses taux". Pour juguler la forte inflation, la banque centrale a relevé à 11 reprises ses taux entre mars 2022 et juillet 2023.

Ces analystes parient ainsi qu'une "première baisse de taux ne devrait pas intervenir avant juin au plus tôt".

Le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine se réunit la semaine prochaine et devrait maintenir les taux directeurs inchangés pour ce mois-ci.

Du côté de l'Europe, au Royaume-Uni, l'économie a repris de l'élan en janvier avec une croissance de 0,2% sur un mois,après une contraction de 0,1% en décembre.

Vallourec dans le giron d'ArcelorMittal

Le groupe français Vallourec, spécialisé dans les tubes sans soudure, a annoncé mardi que le sidérurgiste ArcelorMittal allait devenir son nouvel actionnaire de référence en rachetant la participation jusqu'ici détenue par le fonds américain Apollo pour 955 millions d'euros.

L'action de Vallourec grimpait de 6,57% à 15,83 euros, tandis que celle d'ArcelorMittal cédait 1,42% à 24,32 euros.

Casino fait son marché

L'ancien secrétaire d'Etat macroniste Laurent Pietraszewski va présider le conseil d'administration de Casino (stable à 55 centimes d'euro) une fois que ses repreneurs, emmenés par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, en auront pris le contrôle fin mars, selon la documentation financière du distributeur publiée mardi soir.

