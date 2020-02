La Bourse de Paris gagne 0,70% et se réinstalle au-dessus des 6.000 points

La Bourse de Paris montait toujours (+0,70%) jeudi à la mi-journée et se réinstallait au-dessus des 6.000 points, dynamisée par les réductions de taxes douanières chinoises et relativisant de plus en plus au sujet du coronavirus.

A 13H23 (12H23 GMT), l'indice CAC 40 prenait 42,04 points à 6.027,44 points, dans un volume d'échanges de 1,7 milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,85%.

La cote parisienne a ouvert dans le vert et n'a pas changé d'avis depuis.

Wall Street s'orientait également vers une ouverture en hausse. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 0,45%, celui de l'indice élargi S&P 500 de 0,40% et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,53%.

"Et de trois ! Le CAC40 a aligné hier une 3ème séance de hausse et poursuit" sur sa lancée "en renouant avec les 6.000 points, à la faveur d'un apaisement des craintes liées au coronavirus", a noté Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

"De plus, a-t-il poursuivi, le sentiment de marché est favorable sur les actions avec l'annonce par la Chine de la réduction des droits de douane sur certains produits américains".

La Chine a annoncé jeudi qu'elle allait réduire de moitié ses droits de douane punitifs sur des produits américains représentant 75 milliards de dollars (68 milliards d'euros) d'importations annuelles.

Cette mesure, qui entrera en vigueur le 14 février, portera sur des surtaxes douanières appliquées depuis le 1er septembre dernier, a précisé la Commission des droits de douane du gouvernement chinois.

Bien que moins inquiets, les investisseurs continueront à suivre les informations concernant l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus en Chine continentale dont le bilan a atteint 563 morts avec des mesures de restrictions étendues à travers le pays et à l'étranger.

Du côté des indicateurs, en Allemagne, les commandes industrielles de décembre ont baissé de 2,1%.

- Bond d'ArcelorMittal -

Sur le terrain des valeurs, les investisseurs analysaient les nombreuses publications de résultats.

ArcelorMittal montait de 10,90% à 15,89 euros, les investisseurs retenant surtout un Ebitda (excédent brut d'exploitation) supérieur aux attentes au 4e trimestre et des perspectives plus optmistes en 2020 malgré une perte nette de 2,5 milliards de dollars en 2019, lié notamment à des prix de l'acier en baisse.

Dassault Systèmes perdait 1,56% à 157,25 euros, le marché peinant à s'enthousiasmer après un 4e trimestre 2019 conforme aux attentes et face à la perspective de vents contraires en matière de changes pour 2020, même si le bénéfice net est en hausse de 8% sur 2019.

Publicis prenait 2,84% à 41,28 euros, soutenu par une marge toujours solide et un chiffre d'affaires en augmentation de 10,6%, malgré un résultat net en chute de 8,5%.

Total grimpait de 1,42% à 46,08 euros, porté par une hausse de sa production et la croissance de son dividende en 2019, en dépit d'un bénéfice net en baisse de 2%.

Sanofi gagnait pour sa part 2,99% à 92,62 euros, dynamisé par un 4e trimestre solide et des perspectives rassurantes même si le géant pharmaceutique a annoncé un bénéfice net en recul de presque 35% en 2019.

Société Générale gagnait 1,07% à 30,62 euros. Le groupe bancaire espère récolter en 2020 les fruits de lourds efforts de restructuration consentis en 2019, qui ont permis de renforcer son capital mais ont aussi eu pour effet de dégrader ses bénéfices.

Engie s'élevait de 0,19% à 15,57 euros. Un conseil d'administration du géant de l'énergie se réunit jeudi pour décider du sort de son emblématique directrice générale Isabelle Kocher.

Scor perdait 2,94% à 37,35 euros, pénalisé par l'annonce d'une baisse de ses primes de réassurance dommage à l'issue du traditionnel renouvellement des contrats en janvier, un choix délibéré pour s'adapter à la hausse des sinistres,notamment des catastrophes naturelles.

