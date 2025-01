La Bourse de Paris freinée par LVMH

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en repli de 0,32% mercredi, freinée par le numéro un de la cote parisienne et du secteur du luxe, LVMH , dont les résultats ont été jugés décevants.

L'indice vedette CAC 40 a cédé 24,89 points et s'est établi à 7.872,48 points à la clôture. Mardi, il avait légèrement reculé de 0,12%.

Les résultats meilleurs qu'attendu des groupes britannique Burberry et du suisse Richemont, récemment publiés, avaient suscité l'espoir d'une reprise pour le luxe et avait amené le marché "à revoir à la hausse les anticipations" sur les résultats du leader du secteur, le français LVMH, a expliqué Lionel Melka, gérant de Swann Capital.

Mais le chiffre d'affaires du groupe de Bernard Arnault s'est replié de 2% en 2024, tombant à 84,7 milliards d'euros, et son bénéfice net a plongé de 17%, à 12,55 milliards d'euros. La rentabilité a aussi baissé, la marge opérationnelle courante descendant à 23% - un niveau qui reste élevé -, contre 26,5% en 2023.

"On a eu trois ans d'euphorie en 2021, 2022 et 2023, on a une année de consolidation en 2024, il faut prendre cette année pour ce qu'elle est", a commenté le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony.

L'action du géant du luxe a déraillé de 4,98% mercredi, finissant à 713,20 euros.

Christian Dior (LVMH) a aussi été lâché. Son titre a fondu de 5,28%, à 184,00 euros, après que plusieurs analystes ont pointé des fragilités.

Toujours dans le secteur du luxe, Kering a chuté de 5,40%, à 246,25 euros, et L'Oréal a nettement reculé de 3,06%, à 356,35 euros.

Hermès est en revanche resté au-dessus de la mêlée, avançant de 0,71% à 2.681,00 euros. Le groupe "n'est pas sur le même segment que LVMH, il est sur l'ultra luxe et est assez peu dépendant de la conjoncture, bénéficiant d'un effet rareté et désirabilité du produit", a souligné M. Melka.

Au-delà des résultats de LVMH, la séance a été "attentiste" à Paris, a décrit le gérant.

Les regards sont tournés vers la banque centrale américaine (Fed), qui achève sa réunion de politique monétaire mercredi soir. Elle devrait laisser ses taux inchangés pour sa première décision depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Schneider Electric reprend de la hauteur

Le géant des équipements électriques Schneider Electric, dont le titre a lourdement chuté lundi et mardi en raison d'interrogations sur l'évolution du secteur de l'intelligence artificielle (IA), a repris de la hauteur mercredi.

Il a gagné 4,74%, à 237,45 euros. Sur la semaine, il reste en fort recul de 12,27%.

