La Bourse de Paris freine, craignant une hausse des taux

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,38%, à l'issue d'une séance hésitant sur la direction à prendre après la publication des chiffres de l'inflation en France et en Espagne.

L'indice vedette CAC 40, a cédé 27,62 points, à 7.267,93. La veille, il avait gagné 108,28 points à 7.295,55 points.

Sur le mois de février, le CAC 40 a pris 2,62%.

"Une fois que les résultats d'entreprise sont terminés, on en revient aux fondamentaux économiques et là ce sont les banquiers centraux qui reprennent la main et on se demande quel dosage ils vont prendre", explique Philippe Cohen, analyste de Kiplink.

"On sait que les hausses de taux ne sont pas terminées, mais l'ampleur pose question", a-t-il précisé.

Depuis vendredi, les investisseurs digèrent plusieurs indicateurs macro-économiques.

Aux États-Unis d'abord, où les prix ont augmenté de 5,4% en janvier par rapport à un an auparavant, un chiffre nettement supérieur aux prévisions du marché qui tournaient autour de 4,9%.

Puis mardi, les chiffres de l'inflation en France et en Espagne ont suivi la même tendance. Pour la France, l'inflation s'est accélérée en février à +6,2% sur un an, après un tassement en décembre et janvier. En Espagne, elle a très légèrement rebondi en février pour atteindre 6,1% sur un an, poussée par la hausse des tarifs de l'électricité.

Les chiffres de l'inflation de la France et de l'Espagne ont incité les investisseurs à "augmenter leurs paris sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne culminant à 4%", qui serait le taux final de la BCE, note Konstantin Oldenburger, de CMC Markets.

La Banque centrale européenne (BCE) et la banque centrale américaine (Fed) veulent faire descendre le taux d'inflation autour de 2%, notamment en relevant leurs taux directeurs, au risque de freiner l'activité économique.

"La hausse des taux bénéficie surtout au secteur bancaire et à l'assurance", explique Philippe Cohen.

De fait, la Société Générale a terminé en hausse de 2% à 27,32 euros, BNP Paribas a gagné 1,05% à 66,15 euros et Crédit Agricole 0,82% à 11,56 euros. L'assureur Axa a quant à lui pris 1,62% à 29,85 euros.

Le distributeur Casino a vu son chiffre d'affaires progresser de 10% à 33,6 milliards d'euros en 2022 grâce au dynamisme de l'Amérique latine, mais l'activité en France des hypermarchés et du e-commerçant CDiscount a continué à souffrir, en particulier au quatrième trimestre.

Le groupe a vu son action chuter de 3,61% à 9,61 euros.

A l'inverse, Carrefour décroche la troisième place du podium du CAC 40 en terminant en hausse de 1,99% à 18,71 euros.

