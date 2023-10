La Bourse de Paris fléchit, les résultats de LVMH sanctionnés

La Bourse de Paris reculait de 0,67% mercredi matin, plombée par une chute de plus de 6% du géant du luxe LVMH, première capitalisation parisienne, dont les résultats sont mal accueillis par les investisseurs.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 47,97 points à 7.114,46 points vers 09H55. Mardi, la cote parisienne avait bondi de 2,01%, sa meilleure performance depuis juillet, grâce à un repli des taux obligataires américains.

L'action du numéro un mondial du luxe LVMH chutait de 6,65% à 684,70 euros, après l'annonce par le groupe d'un "retour à la normale" des achats de sa clientèle ayant entraîné un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires.

Son chiffre d'affaires a légèrement progressé de 1% au troisième trimestre sur un an, pour atteindre 19,96 milliards d'euros, se révélant inférieur aux attentes des analystes.

La clientèle chinoise "n'est pas nécessairement prête à soutenir la croissance comme elle l'a fait dans le passé", estime une note du groupe financier Hargreaves Lansdown, qui ajoute que "les consommateurs européens et américains normalisent également leurs dépenses".

LVMH, dont la capitalisation fond de quelque 25 milliards d'euros comparé à la clôture mardi, est sur la voie de sa pire séance depuis mars 2020. Sur le secteur, Kering perdait aussi 1,82% à 425,70 euros et Hermès 1,85% à 1.744,80 euros.

Sur le plan macroéconomique, le sentiment des marchés est à l'attente avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Ces "minutes" sont attendues pour 20H00 (18H00 GMT) mercredi et devraient "fournir des indications sur le degré d'inquiétude des responsables de la Fed, au moment de la réunion, en ce qui concerne le risque d'un resserrement monétaire excessif", commente Michael Hewson de CMC Markets.

"Les taux d'intérêt se détendent enfin légèrement après leur hausse massive depuis 2 mois", note Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBP AM, ce qui "permet une stabilisation des marchés actions".

Le taux d'intérêt des bons du Trésor américains à dix ans retombait à 4,63% après avoir terminé en fort repli de 15 points de base mardi à 4,65%. L'équivalent français s'établissait à 3,35% contre 3,38% la veille.

"Cet apaisement vient du changement de discours des banquiers centraux depuis ce week-end, qui deviennent nettement plus prudents suite à la forte hausse des taux longs depuis deux mois", commente Xavier Chapard.

Plusieurs membres de la Réserve fédérale (Fed) américaine ont en effet estimé que la hausse des rendements obligataires a durci les conditions monétaires et peut donc se substituer à de nouveaux relèvements de taux.

Les chiffres de l'inflation des prix de gros aux Etats-Unis en septembre figurent aussi à l'agenda, tout comme les données finales de l'indice des prix à la consommation en Allemagne en septembre.

Nouveau contrat pour TotalEnergies

"Des filiales de QatarEnergy et de TotalEnergies ont signé deux accords de vente et d'achat pour fournir jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an GNL du Qatar à la France", a annoncé le géant gazier de l'émirat du Golfe dans un communiqué, en précisant que les livraisons débuterons en 2026 pour une durée de 27 ans.

L'action TotalEnergies progressait de 1,23% à 62,63 euros.

Accor dorlote ses actionnaires

Le géant de l'hôtellerie Accor a annoncé mardi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros. Son action prenait 2,25% à 32,26 euros.

