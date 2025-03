La Bourse de Paris flanche face aux nouveaux droits de douane américains

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris cédait du terrain jeudi après l'annonce par Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les automobiles et ses menaces d’accentuer la pression sur l'Union européenne et le Canada.

Vers 10H30 à Paris, le CAC 40 cédait 0,51%, soit une baisse de 40,73 points le portant à 7.989,95 points. Mercredi, l'indice vedette de la Bourse française avait terminé en baisse de 0,96%.

Après l'acier et l'aluminium, le président américain Donald Trump a poursuivit son offensive commerciale et annoncé mercredi 25% de droits de douane supplémentaires sur les automobiles.

"Donald Trump met à exécution ses menaces", commente John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Les taxes sur l'automobile s'appliqueront à "toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux Etats-Unis", a assuré le président américain depuis la Maison Blanche, ajoutant qu'elles entreront en vigueur "le 2 avril et nous commencerons à les collecter le 3". Le taux total de taxation sera de 27,5% de la valeur.

Une très mauvaise nouvelle pour le ministre français de l'Economie Eric Lombard, qui a appelé à une riposte européenne, que Berlin souhaite "ferme". "Extrêmement regrettable", réagit le Japon pour qui "toutes les options sont sur la table" désormais.

Le président américain a aussi menacé jeudi l'Union européenne et le Canada de droits de douanes supplémentaires s'ils se coordonnent au détriment des Etats-Unis pour riposter à la guerre commerciale.

"La guerre commerciale s’apprête donc à rentrer dans une nouvelle phase de tensions plus intenses", commente Franklin Pichard, directeur de la recherche chez Kiplink.

La prochaine étape de cette offensive est prévue mercredi 2 avril, que Donald Trump appelle le "Jour de la libération". Le président américain devrait annoncer la mise en place de droits de douane dits "réciproques", qui concerneront l'ensemble des produits importés aux Etats-Unis.

Stellantis dans le rouge

Sans surprise, les valeurs automobiles mondiales flanchent jeudi après les annonces de Donald Trump.

Il est "crucial" que les droits de douane ne fassent pas "monter les prix pour les consommateurs", ont prévenu jeudi Ford, GM et Stellantis via un communiqué de l'association professionnelle des constructeurs américains (AAPC), plaidant pour la "compétitivité" de la production automobile "nord-américaine", intégrant donc le Canada et le Mexique.

Vers 10H30, Stellantis cédait 4,19% à 10,92 euros l'action.

Le titre de Renault , le constructeur automobile européen le moins exposé aux Etats-Unis, prenait quant à lui 0,71% à 49,35 euros. L'annonce de droits de douane sur l'automobile pourrait cependant freiner le développement annoncé de sa marque Alpine outre-Atlantique.

Euronext CAC40