La Bourse de Paris flanche avant l'annonce de nouveaux droits de douane de Trump

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris perd du terrain mercredi, se montrant fébrile avant les très attendues annonces douanières du président américain Donald Trump contre les partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Vers 10H00, l'indice vedette de la place de Paris, le CAC 40, perdait 51,44 points, soit 0,65%, à 7.824,92 points. Mardi, il avait terminé en nette hausse de 1,10%, s'octroyant une respiration avant le couperet des nouveaux droits de douane.

Le président Trump doit lancer la mère de toutes les batailles commerciales, qu'il ne cesse de promettre depuis sa campagne électorale, avec de nouveaux droits de douane censés inaugurer un "âge d'or" américain.

Les annonces sont attendues à 16H00 heure locale à la Maison-Blanche (22H00 à Paris), après la fermeture de Wall Street.

M. Trump était encore occupé mardi, selon sa porte-parole, à "peaufiner" son projet, dont la teneur autant que l'ampleur restent mystérieuses.

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank, la nouvelle salve douanière pourrait en effet "donner une nouvelle direction aux marchés mondiaux, mais il serait naïf de penser que cette journée marquera la fin des manœuvres douanières" de M. Trump.

"Il est plus probable que cela marque le début d'une nouvelle phase d'incertitude et de turbulences", avec "la menace constante d'escalade, de retournements et de représailles", estime-t-elle.

Il est "certain que le niveau d'incertitude appelle toujours à une certaine prudence dans l'exposition aux marchés, notamment aux actifs risqués" comme les actions, notent les économistes de LBP AM.

Crédit Agricole fait cap sur Banco BPM

La Banque centrale européenne (BCE) a autorisé le Crédit Agricole (-0,97% à 16,85 euros vers 10H00) à franchir le seuil de 10% du capital de la banque italienne Banco BPM, lui permettant ainsi de grimper jusqu'à 19,9% du capital, a indiqué mardi l'établissement français.

Cette annonce intervient alors que UniCredit, numéro deux des banques italiennes, a précisé mardi le calendrier de son offre sur Banco BPM: UniCredit a indiqué qu'elle lancerait son offre le 28 avril. Banco BPM considère cette offre de reprise comme hostile.

Euronext CAC40