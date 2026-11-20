La Bourse de Paris finit dans le rouge et recule de plus de 5% sur la semaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini en net recul vendredi, perdant plus de 5% sur la semaine, au terme d'une séance marquée par un nouvel élan de défiance envers les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

Sur la journée de vendredi, le CAC 40 a cédé 1,89% à 7.927,75 points, en recul de 152,99 points, repassant sous le seuil des 8.000 points. Jeudi, l'indice vedette avait déjà cédé 0,81%. Sur l'ensemble de la semaine, il perd 5,27%.

La semaine a été marquée par de forts mouvements de ventes sur les marchés d'actions, en raison des doutes croissants des investisseurs quant à la rentabilité future des dépenses massives pour développer l'IA, faute de modèle économique jugé viable.

Or, les investissements pour l'IA ont été l'un des principaux moteurs des indices boursiers mondiaux ces dernières années. Ces dépenses sont de plus en plus réalisées par l'emprunt, dont le coût grimpe avec la hausse des taux d'intérêt. La perspective d'une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) début décembre renforce ces craintes.

Les investisseurs craignent enfin que le rythme de construction de centres de données pour l'IA ne soit freiné aux États-Unis, après la victoire écrasante aux "midterms" des démocrates, davantage favorables à une régulation dans ce domaine.

Dans ce contexte, "les espoirs de voir l'introduction en Bourse d'Anthropic doper l'appétit" pour les actions de ces entreprises "ont été de courte durée", a estimé Kathleen Brooks, directrice de la recherche de XTB.

Au lendemain de sa tonitruante entrée en Bourse, la plus importante de l'histoire, le concepteur américain de l'agent conversationnel Claude faisait les frais de ce regain de défiance, perdant 9,80% en séance, après avoir fini en hausse de 17,07% jeudi.

Les principales victimes sont les sociétés du secteur des composants et puces électroniques, indispensables pour les centres de données de l'IA, et dont les bénéfices se sont envolés ces dernières années grâce aux investissements dans cette technologie.

A Paris, STMicroelectronic a perdu 10,81% à 36,72 euros et Soitec 11,85% à 96,30 euros. Les groupes qui équipent les centres de données où sont entraînés les modèles d'IA, n'ont pas été épargnés : le français Schneider Electric a perdu 3,70% et Legrand 4,64%.

L'action Ubisoft a chuté de 23,24% à 3,20 euros, au lendemain de la publication par l'éditeur français de jeux vidéo d'une perte nette creusée au premier semestre, malgré le succès du remake d'"Assassin's Creed : Black Flag".

Le spécialiste français des tubes sans soudure Vallourec, qui produit pour l'industrie pétrolière, a cédé 14,57% à 15,47 euros, après un recul de 56% de son bénéfice net au troisième trimestre, plombé par les perturbations logistiques liées à la guerre au Moyen-Orient.

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