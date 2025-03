La Bourse de Paris finit dans le rouge, après une semaine en dents de scie

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en recul vendredi, à l'issue d'une semaine mouvementée, entre incertitudes liées aux revirements de politique douanière aux États-Unis et promesses d'investissements massifs pour la défense en Europe.

Le CAC 40 a perdu 0,94%, à 8.120,80 points, en recul de 76,87 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette français gagne 0,11%.

La place parisienne a été "victime de prises de bénéfices de la part des investisseurs, après les performances remarquables et la volatilité des derniers jours", explique à l'AFP Amélie Derambure, gérante multi-actifs chez Amundi.

Après avoir frôlé son record lundi, l'indice parisien a nettement chuté, en raison des craintes liées à l'imposition de nouveaux droits de douane américains de 25% contre le Canada et le Mexique... finalement suspendus par Donald Trump.

Le CAC a ensuite été porté, comme l'ensemble des places européennes, par l'annonce mardi soir de Friedrich Merz, futur chancelier de l'Allemagne, du déblocage de plusieurs centaines de milliards d'euros, afin de renforcer son armée et son économie face au désengagement militaire américain en Europe.

Ces annonces - et les discours de la Commission européenne et de plusieurs autres États européens en faveur d'une plus grande autonomie stratégique du continent - ont fait flamber certaines valeurs françaises liés à la défense.

Sur l'ensemble de la semaine, le groupe Thalès a connu un bond de 23,51% et Dassault Aviation de 16,31% tandis qu'ArcelorMittal a gagné 11,08% et Alstom 15,09%.

"Les marchés sont saturés d'actualités" ce qui provoque "une volatilité qui devrait perdurer", estime Andreas Lipkow analyste indépendant.

Autre point d'attention des investisseurs ce vendredi: le rapport sur l'emploi en février aux États-Unis.

Selon ces données publiées vendredi, la première économie mondiale a créé le mois dernier 151.000 emplois, soit davantage qu'en janvier (125.000, chiffre révisé en baisse). Mais moins que ce qu'attendaient les analystes (autour de 170.000), selon MarketWatch.

Ces données étaient attendues, alors que les investisseurs guettent depuis plusieurs semaines les signes d'un ralentissement de la croissance aux États-Unis, après une série de données décevantes.

L'emploi est en effet devenu, ces derniers mois, l'un des indices les plus surveillés par les marchés pour jauger la santé et la dynamique de l'économie américaine.

"Ce rapport est cohérent avec (...) un ralentissement de la croissance économique aux États-Unis", même si il "n'indique pas de récession à ce stade", explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique pour Lombard Odier IM.

Côté obligataire, les taux d'intérêt de l'emprunt à dix ans français, référence, est resté stable, à 3,55% contre 3,54% la veille.

Sur l'ensemble de la semaine, il a flambé de 0,40 point, comme l'ensemble de ses équivalents européens, après les annonces budgétaires du gouvernement allemand.

Eutelsat dans la stratosphère

L'annonce lundi par le président américain Donald Trump d'une "pause" dans l'assistance militaire cruciale fournie par Washington à l'Ukraine a soulevé des interrogations autour du réseau Starlink d'Elon Musk, proche du président, très utilisé dans le pays depuis le début du conflit.

Le titre du groupe français de satellites Eutelsat, considéré comme une alternative européenne, a quasiment été multiplié par cinq entre lundi et vendredi, à 5,84 euros.

