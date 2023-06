La Bourse de Paris fait une pause

La Bourse de Paris est en légère hausse dans les premiers échanges jeudi, après trois séances de hausse, se préparant à des indicateurs d'inflation en Allemagne et dans une séance chargée en actualité d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 7,19 points à 7.293,68 points. Mercredi, il avait gagné 0,98%. Après sa pire semaine depuis mi-mars, il rebondit de 1,82% sur les quatre premières séances.

Au terme de trois jours de Forum des banquiers centraux à l'invitation de la Banque centrale européenne, "la même musique" a été jouée, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les banques centrales occidentales sont d'accord sur le fait "que leur lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée et que d'autres hausses de taux sont prévues", décrit-elle.

Les investisseurs avaient longtemps été persuadés que cette posture offensive allait être adoucie à l'approche de l'été.

"On espère que les données à venir permettront d'atténuer ce message, en commençant par les chiffres de l'inflation en Allemagne pour le mois de juin", relate encore Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Mercredi, l'inflation en Italie est ressortie en nette baisse et légèrement inférieure aux attentes.

Vendredi, les données pour la France, la zone euro et les Etats-Unis sont aussi attendues.

En deuxième partie de séance jeudi est aussi attendue la dernière estimation de la croissance américaine au premier trimestre.

Renault met la gomme sur le haut gamme

Le constructeur a annoncé jeudi revoir à la hausse ses objectifs de rentabilité pour 2023 après avoir enregistré de bonnes ventes et augmenté ses marges. Il vise désormais un taux de marge opérationnelle (soit le ratio entre le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires) compris entre 7 et 8%, contre une marge supérieure ou égale à 6% précédemment. L'action bondissait de 5,79% à 38,57 euros.

Engie, un accord à 15 milliards avec la Belgique

Le groupe français Engie (+2,42% à 14,75 euros) a annoncé jeudi la signature d'un accord avec le gouvernement belge sur la prolongation de réacteurs nucléaires en Belgique prévoyant 15 milliards d'euros pour gérer le coût des déchets, dans le cadre d'un long bras de fer entre les deux parties.

L'accord inclut "la fixation d'un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires" pour "15 milliards d'euros", précise un communiqué du groupe relatif à l'extension de Doel 4 et Tihange 3.

Casino au plus mal en Bourse

Casino a averti mercredi que les prétendants prêts à injecter de l'argent frais dans le groupe, devraient soumettre leur offre au plus tard le 3 juillet. Au terme de l'opération, "les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino".

L'action dégringolait de 32,80% à 5,05 euros, après avoir touché plus tôt un plus bas historique, alors que sa maison-mère chutait de 24,44% à 1,15 euro.

Imerys se lance une exploitation de lithium

Le groupe de minéraux et métaux industriels français Imerys (+4,63% à 36,16 euros) va exploiter avec la start-up British Lithium le plus grand gisement de lithium du Royaume Uni, dans les Cornouailles (sud-ouest du pays). Il détiendra 80% de la société commune.

Orpea avance sur sa restructuration

L'action d'Orpea chutait de 15,61% à 1,87 euro, au lendemain du vote des créanciers et actionnaires en faveur projet de plan de sauvegarde accélérée, qui doit faire d'un groupement mené par la Caisse des Dépôts un actionnaire majoritaire et effacer une partie de la dette d'Orpea.

Selon un communiqué, le groupe va demander "dans les prochains jours" au tribunal de commerce de Nanterre "l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée par application forcée interclasses".

fs/ak/rhl