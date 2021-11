La Bourse de Paris fait le yoyo en séance mais termine à l'équilibre

La Bourse de Paris a terminé proche de l'équilibre mercredi (-0,03%), au terme d'une séance volatile durant laquelle de nombreux indicateurs, des tensions autour du Covid-19 en Europe et la politique de la Réserve fédérale américaine ont occupé les investisseurs.

L'indice vedette CAC 40 s'est effrité de 2,39 points à 7.042,23 points. La veille, il avait terminé en baisse de 0,85%.

La cote parisienne a commencé la séance en net rebond, atteignant 7.090 points, avant de retomber sous les 6.990 points en milieu d'après midi, puis de repartir de l'avant.

La remontée du CAC montre que les seuils supports fonctionnent toujours bien, et que les baisses en séance permettent avant tout aux investisseurs de se repositionner sur le marché.

"Il n'y a pas vraiment d'alternative aux actions : les taux réels", c'est-à-dire une fois l'inflation soustraite, "sur le marché obligataire sont extrêmement bas", explique à l'AFP Gilles Guibout, responsable actions européennes chez Axa IM.

La volatilité a été exacerbée par une avalanche de statistiques, avant un jour férié aux États-Unis jeudi, où les échanges devraient être moins nourris aussi en Europe.

Parmi elles, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis sont tombées mi-novembre à leur plus bas niveau en plus d'un demi-siècle, confirmant la reprise robuste du marché du travail américain.

Une trop bonne nouvelle ? La Réserve fédérale américaine (Fed) avait indiqué qu'elle allait se fonder notamment sur le marché de l'emploi pour déterminer le rythme de la réduction de son soutien aux marchés financiers. Cette statistique conforte les anticipations des marchés sur une hausse des taux directeurs plus précoce qu'autrefois envisagé.

D'autant plus que l'institution est sous la pression de l'inflation : les prix à la consommation américain ont bondi de 5% sur un an, leur plus forte hausse depuis 1990, selon l'indice PCE du département du Commerce, qui confirme la publication d'une autre mesure de l'inflation plus tôt dans le mois.

"Les banques centrales ont dans leur mandat le contrôle de l'inflation, mais elles visent aussi la stabilité des marchés. Dès qu'ils baissent trop fortement, elles rappellent leur attitude accommodante", nuance M. Guibout.

Dans les autres statistiques, les commandes de biens durables aux États-Unis ont baissé de 0,5% en octobre, alors que les analystes prévoyaient une légère hausse.

Les investisseurs ne peuvent pas se tourner vers l'Europe pour des bonnes nouvelles : la hausse des contaminations au Covid-19 et les mesures sanitaires restrictives pour tenter de la contenir pèsent sur les perspectives.

En Allemagne, le moral des entrepreneurs a baissé en novembre pour la cinquième fois d'affilée.

Les dernières minutes de la Fed, c'est-à-dire le compte rendu des échanges de la dernière réunion du comité monétaire, sont attendues dans la soirée.

La tech encore délaissée

Les valeurs du secteur des technologies continuaient de perdre du terrain mercredi, après un repli amorcé lundi.

À Paris, Dassault Systèmes était en baisse de 2,14% à 52,11 euros et Capgemini de 0,97% à 203,40 euros.

L'automobile cale

Les constructeurs automobiles ont terminé la séance en nette baisse, de Renault (-1,55% à 32,11 euros), à Stellantis (-1,22% à 16,79 euros) en passant par les équipementiers Faurecia (-2,72% à 44,28 euros) et Valéo (-1,71% à 27,67 euros).

Stéphane Richard dans la tourmente, pas Orange

Le titre Orange a baissé de 0,12% à 9,93 euros, alors que le conseil d'administration est prévu en fin de journée pour trancher sur l'avenir du PDG d'Orange Stéphane Richard, condamné par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis dans l'affaire de l'arbitrage de 2008 entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais.

fs/mgi/bt