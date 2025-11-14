La Bourse de Paris évolue en baisse lestée par l'incertitude autour de la Fed

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évolue en recul vendredi, tirée vers le bas par des espoirs amoindris d'un assouplissement monétaire à venir aux Etats-Unis, en l'absence de données économiques clés.

Vers 10H45 heure de Paris, l'indice CAC 40 perdait 0,85%, soit une perte de 69,59 points, pour s'établir à 8.162,90 points.

Jeudi, l'indice vedette de la Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,11%, à 8.232,49 points. Il a toutefois inscrit un nouveau record absolu au début de la séance à 8.314,23 points, franchissant pour la première fois de son histoire la barre des 8.300 points.

"Le sentiment de marché oscille fortement cette semaine, reflétant un choc de récits qui laisse les investisseurs en quête de direction", commente Daniela Hathorn, analyste chez Capital.com.

Elle évoque d'un côté "l'optimisme lié à la fin du +shutdown+ du gouvernement américain", et de l'autre, "le retour des inquiétudes sur la durabilité du boom de l'IA et la résistance des responsables de la Réserve fédérale (Fed) face aux anticipations agressives de baisses de taux".

La fin de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis avait en effet d'abord soulagé les marchés, poussant même le CAC 40 jusqu'à des records en séance, mais laisse désormais place à un flou statistique quant à l'état de l'économie américaine. Le shutdown a en effet retardé la publication d'un certain nombre de données économiques clés.

Lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en décembre, la Fed "devra arbitrer avec un indicateur amputé, un handicap majeur alors que l'état du marché du travail reste central pour son scénario de taux", explique John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Des membres de l'institution monétaire se sont d'ailleurs exprimés avec un ton plus prudent. En conséquence, "les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes concernant l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed à court terme", relèvent les analystes de Natixis.

Ubisoft suspendu en Bourse

La cotation du géant français des jeux vidéo Ubisoft a été suspendue vendredi à la Bourse de Paris à sa demande, au lendemain de l'annonce du report de publication de ses résultats du premier semestre.

Le titre est suspendu à compter de l'ouverture du marché ce vendredi "à la demande de la société, à la suite de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis", selon une notice d' Euronext .

Le titre de l'éditeur, qui compte dans son catalogue des jeux majeurs comme "Assassin's Creed", "Far Cry" ou "Just Dance", a dévissé de presque 50% depuis le début de l'année.

