La Bourse de Paris est attendue en légère hausse

La Bourse de Paris est attendue en hausse lundi, prenant la foulée des marchés américains rassurés par les dernières déclarations de responsables de la Réserve fédérale américaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 prenait 0,25% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait gagné 0,63% à 6.995,99 points, limitant ses pertes sur la semaine à 0,39%.

Vendredi, l'indice Dow Jones a avancé de 1,00%, le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 2,66% et le S&P 500 1,89%, prenant de la vitesse après la fermeture des marchés européens notamment en raison du ton plus avenant d'un des gouverneurs de la Réserve fédérale, Christopher Jan Waller.

La cote parisienne connaît un début d'année remarquable, avec une hausse de 8,07%. Elle a marqué un premier coup d'arrêt jeudi face à la détermination alors réaffichée par les banques centrales pour lutter contre l'inflation, y compris avec la poursuite pendant de longs mois du durcissement de la politique monétaire en zone euro, et par des indicateurs de croissance inquiétants, notamment aux Etats-Unis.

Les investisseurs sont notamment en attente de la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.

"La Fed est maintenant dans sa période de silence", avec l'interdiction à ses haut responsables de parler. "Il existe un certain nombre de signaux de hausse pour engager les marchés", estiment les analystes de la Deutche Bank.

Les résultats d'entreprises vont se multiplier à l'étranger, avec par exemple American Express, Boeing et Microsoft aux Etats-Unis, ASML ou SAP en Europe. En France, le numéro un mondial du luxe et plus grosse capitalisation européenne LVMH donnera le coup d'envoi des résultats annuels sur le CAC 40 jeudi après la clôture.

Alstom donnera son chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi avant l'ouverture.

Côté macro, les indicateurs avancés d'activité PMI sont notamment attendus pour mardi en zone euro et aux Etats-Unis, où figurent également à l'agenda la croissance du quatrième trimestre et l'indicateur d'inflation favori de la Fed, le PCE.

Le différentiel entre l'attitude de la Fed et celle de la Banque centrale européenne faisait remonter l'euro au-dessus des 1,09 dollar lundi, au plus haut depuis neuf mois.

Parmi les valeurs à suivre

EDF: l'Etat français a franchi le seuil de 90% du capital d'EDF, une étape cruciale pour mener à bien une offre publique de rachat (OPA) destinée à renationaliser le géant de l'électricité pour le relancer, mais dont l'issue dépend encore d'une décision de justice.

