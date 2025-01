La Bourse de Paris entraînée par la chute de Schneider Electric et Legrand

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en terrain négatif lundi, lestée par la chute des géants des équipements électriques Schneider Electric et Legrand et le repli des valeurs technologiques, en raison de questionnements sur l'évolution du secteur de l'IA.

Vers 10H00, heure de Paris, le CAC 40 reculait de 0,98%, soit de 75,19 points, à 7.852,43 points. Vendredi, le CAC 40 a gagné 0,44% et signé une neuvième séance d'affilée de gains, terminant au plus haut depuis le 4 juin, avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Sur la semaine, il a avancé de 2,83%.

Une startup chinoise, DeepSeek, a dévoilé la semaine dernière un modèle d'intelligence artificielle à l'architecture ouverte, assurant qu'il était capable de concurrencer OpenAI, mastodonte américain créateur de ChatGPT.

Marchés et analystes digéraient lundi des informations selon lesquelles le modèle de DeepSeek serait performant tout en fonctionnant sur des puces à capacité réduite, au risque de bousculer la domination des groupes américains du secteur --dont le géant des puces Nvidia .

DeepSeek, "en moins de deux mois et moins de 6 millions de dollars aurait réussi à construire un modèle IA à grande échelle, gratuit et en open source", ce qui "interroge sur l'avancée technologique réelle des Américains dans l'IA", commente Christopher Dembik, spécialiste de l'investissement chez Pictet AM.

Ces évolutions "entraînent une réévaluation des attentes concernant l'avenir de l'IA. La petite startup de Hangzhou à l'origine de DeeepSeek reste entourée de mystère, mais son assistant a réussi à surpasser son concurrent, ChatGPT, et à s'emparer de la première place en tant qu'application gratuite la mieux notée sur l'App Store d' Apple aux États-Unis lundi dernier", relève Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

A la cote parisienne, Schneider Electric chutait lourdement de 7,17% à 251,55 euros et Legrand de 6,95% à 95,56 euros.

La semaine précédente, ces deux géants avaient profité de l'annonce de Donald Trump d'un nouveau projet d'IA baptisé "Stargate", comprenant des investissements d'"au moins 500 milliards de dollars" dans des infrastructures IA aux Etats-Unis. Ces deux valeurs avaient alors été portées par les perspectives de développement des infrastructures IA aux Etats-Unis.

Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics reculait de 2,06% à 23,80 euros. Le spécialiste des semi-conducteurs Soitec chutait de 5,90% à 79,70 euros.

Bureau Veritas poursuit son chemin

Le groupe français Bureau Veritas (-2,95% à 28,96 euros), spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, a annoncé lundi la fin des discussions en vue d'un "potentiel rapprochement" avec son concurrent suisse SGS.

Un rapprochement de ces deux entreprises aurait fait émerger un géant européen de l'inspection et de la certification de produits avec "une valeur de marché combinée de presque 35 milliards de dollars", selon les calculs de l'agence Bloomberg.

