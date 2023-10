La Bourse de Paris entraînée par la chute de LVMH

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,44% mercredi, entraînée par le géant du luxe LVMH qui a lâché plus de 6% après avoir annoncé des ventes moins bonnes qu'attendu par les analystes.

L'indice vedette CAC 40 a lâché 31,22 points à 7.131,21 points. Mardi, la cote parisienne avait bondi de 2,01%, sa meilleure performance depuis juillet, grâce au repli des taux obligataires américains.

La séance parisienne a été marquée par la réaction négative des investisseurs aux résultats du troisième trimestre du numéro un mondial du luxe, LVMH. L'action a chuté de 6,46% à 686,10 euros.

Le groupe de Bernard Arnault a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 19,96 milliards d'euros au troisième trimestre, soit une hausse de 1% sur un an, un chiffre est inférieur aux prévisions.

La capitalisation boursière du groupe de luxe, c'est-à-dire la somme qu'il faudrait débourser pour acheter toutes ses actions, tourne désormais autour de 344 milliards d'euros, soit une chute de 24 milliards d'euros en une séance. Plus d'un quart des entreprises du CAC 40 ne sont pas valorisés autant par les investisseurs.

Surtout, "ces résultats reflètent la situation macroéconomique", commente Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés d'IG France.

"On voit que le durcissement des politiques monétaires" menées par les banques centrales européenne et américaine "touche tous les secteurs, l'argent étant moins disponible et plus cher", poursuit l'analyste.

Les "problèmes de la reprise d'activité de la Chine depuis la fin du confinement ressortent aussi" dans ces résultats, la croissance du groupe ralentissant sur cette zone géographique, ajoute Alexandre Baradez, alors que la Chine peine à repartir depuis "la fin du confinement".

Les autres valeurs du luxe cotées à Paris ont aussi clôturé en repli: Kering a reculé de 1,42% à 427,95 euros et Hermès de 1,50% à 1.751 euros.

Dernier point de tension pour la place parisienne, le marché "se demande si la détente des taux obligataires sera suffisante pour tirer les cours des marchés actions à la hausse", conclut M. Baradez,

En effet, ces dernières semaines ont été marquées par une flambée des taux obligataires, le rendement des emprunt américains à 10 ans ayant atteint jusqu'à 4,88%, au plus haut en plus de 16 ans, au début du mois, les investisseurs craignant que la politique restrictive des banquiers centraux se prolonge. Ces mouvements avaient alors entraîné un repli sur les marchés actions.

Mercredi vers 18H15, le taux américain à 10 ans était à 4,58% contre 4,65% mardi en clôture. Le taux de la dette allemande à dix ans, qui fait référence sur le Vieux Continent, était à 2,72% contre 2,77% et le français s'établissait à 3,32% contre 3,39%.

Dans la soirée sera publié le compte-rendu des discussions de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, pouvant éclairer les investisseurs.

Stellantis et Samsung alliés

La coentreprise réunissant le constructeur Stellantis (+2,17% à 18,83 euros) et le géant de la tech Samsung investira plus de 3,2 milliards de dollars dans la construction de sa deuxième giga-usine de batteries pour voitures électriques aux Etats-Unis, ont annoncé les deux groupes mercredi.

GTT va équiper les premiers porte-conteneurs chinois propulsés au GNL

L'équipementier industriel français GTT (-1,09% à 118,30 euros), expert des systèmes de cuves de stockage du gaz liquéfié (GNL), a annoncé mardi avoir remporté le contrat pour équiper cinq porte-conteneurs chinois propulsés au GNL, les premiers de ce type dans le pays.

