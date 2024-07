La Bourse de Paris entame la semaine sur un rebond

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 1,16% lundi après le retrait de Joe Biden de l'élection américaine, tournant la page d'une semaine difficile avant de se tourner vers les très nombreux résultats de la semaine.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 87,50 points pour finir à 7.622,02 points. La semaine passée, il avait perdu 2,42%, sa pire performance depuis les séances qui ont suivi l'annonce de la dissolution.

La cote parisienne a évolué nettement en hausse durant l'ensemble de la séance.

Côté entreprises, énormément de résultats sont attendus sur le CAC 40 cette semaine. Edenred et Thales ouvriront le bal mardi matin, puis le géant LVMH présentera ses comptes mardi après la clôture du marché. BNP Paribas, Michelin et Kering, entre autres, divulgueront leurs résultats trimestriels mercredi, avant Sanofi, TotalEnergies et Hermès jeudi. Capgemini, Air Liquide et Bouygues fermeront la marche cette semaine.

D'autres résultats sont aussi attendus en Europe comme aux Etats-Unis.

"On a eu l'habitude les dernières années que plus de 90% des résultats soient positifs. Mais, lors des précédentes saisons, on a commencé à voir que certaines mauvaises surprises ont été importantes" et marquées par de fortes chutes en Bourse, note M. Tuéni.

Sur le plan des indicateurs macroéconomiques, les investisseurs regarderont surtout l'inflation aux Etats-Unis en juin (indicateur PCE), mais aussi la croissance américaine au deuxième trimestre jeudi, et des indicateurs d'activité pour juillet en zone euro et aux Etats-Unis mercredi.

Les quatre maisons de Vivendi

Le géant français des médias et de l'édition Vivendi envisage de coter le groupe Canal+ à la Bourse de Londres et son groupe de communication Havas à Amsterdam, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

Une entreprise, baptisée Louis Hachette Group, regroupant les actifs Vivendi dans l'édition et la distribution (Lagardère et Prisma Media), serait par ailleurs cotée à Paris, de même que l'entité Vivendi.

Le titre de Vivendi a reculé de 0,64% à 10,80 euros, l'éclatement du conglomérat en plusieurs entités cotées ayant déjà été annoncé il y a plusieurs mois.

L'immobilier se reconstruit

Icade, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, a annoncé lundi le maintien de ses objectifs financiers pour 2024 malgré un contexte défavorable à son activité de promoteur. L'action Icade a gagné 4,31% à 21,78 euros, mais reste en baisse de près de 40% sur 2024.

Le premier promoteur immobilier français, Nexity (+4,07% à 9,60 euros), en a aussi bénéficié.

Le groupe immobilier Covivio, propriétaire de bureaux, logements et hôtels en Europe, a relevé lundi ses objectifs financiers pour 2024, prévoyant de continuer à se renforcer dans l'hôtellerie. Son titre a gagné de 1,14% à 46,30 euros, mais reste en perte de près de 5% depuis le 1er janvier.

Euronext CAC40