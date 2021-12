La Bourse de Paris entame en léger repli la journée du réveillon de Noël

La Bourse de Paris évoluait en légère baisse de 0,10% vendredi, où la cotation ne durera qu'une demi-séance comme il est de coutume le 24 décembre, dans des volumes d'échanges réduits.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 6,87 points à 7.099,28 points vers 09H15. Jeudi, il avait progressé de 0,77%, sa troisième hausse consécutive.

Les marchés américains sont fermés vendredi mais ont nettement progressé jeudi, l'indice S&P 500 battant son record absolu, pour la 68e fois de l'année.

En Europe, parmi les principales places financières, seule celle de Londres sera ouverte, pour une demi-journée uniquement également.

En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé stable (-0,05%).

Après la frayeur à l'ouverture lundi sur le variant Omicron, dont la propagation a entraîné des mesures de restriction dans le monde, les investisseurs regardent avec plus de sérénité l'avancée du virus.

De nouvelles études ont notamment montré que le risque d'hospitalisation est moins important qu'avec de précédentes formes du coronavirus, même si sa propagation plus rapide pourrait mettre sous tension les systèmes de santé.

"Les marchés continuent de balayer l'impact d'Omicron parce que c'est ce qu'ils veulent entendre, et les données économiques américaines publiées jeudi présentaient des résultats solides", rappelle aussi Jeffrey Halley, analyste d'Oanda.

Pendant les fêtes de fin d'année, en l'absence d'un grand nombre de gérants d'actifs, la liquidité diminue, ce qui peut exacerber les mouvements quels qu'ils soient sur le marché actions.

Valneva espère un nouveau contrat

Le laboratoire franco-autrichien a évoqué jeudi la "fourniture possible" de doses de son candidat-vaccin contre le Covid-19 à l'Ecosse, dont l'agence de développement devrait financer l'extension de son usine de Livingston à hauteur de plusieurs millions de livres. Valenva progressait de 1,03% à 25,58 euros.

Lysogene obtient un prêt européen

La société biopharmaceutique Lysogene a annoncé vendredi un accord de prêt de 15 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement pour "le développement de sa plateforme de thérapie génique", dont une première tranche de 3 millions sans condition. Le titre s'envolait de 11,02% à 2,07 euros.

Icade entre au Portugal

La filiale santé du groupe immobilier Icade (+0,40% à 63,10 euros) a annoncé jeudi l'acquisition de quatre hôpitaux privés au Portugal, son premier investissement dans le pays

EssilorLuxottica et GrandVision poursuivent leur rapprochement

EssilorLuxottica (-0,55% à 185,20 euros) et GrandVision ont annoncé jeudi la cession de 142 magasins aux Pays-Bas et 35 en Belgique, pour un montant non communiqué, conformément aux engagements pris auprès de la Commission européenne lors de la validation de leur mariage.

