La Bourse de Paris encore sous tension

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mardi, préoccupée par les négociations sur l'après Brexit et une situation sanitaire qui ne s'améliore plus en Europe.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 reculait de 0,21% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait baissé de 0,64% à 5.573,38 points.

A Wall Street, le Dow Jones (-0,49%) et le S&P 500 (-0,19%) ont fait une pause lundi après avoir franchi de nouveaux records la semaine dernière, alors que le Nasdaq a atteint un nouveau sommet, prenant 0,45%.

Les signaux négatifs autour de la conclusion d'un accord au sujet des relations post-Brexit ont encore renforcé le sentiment de préoccupation dans la soirée.

"Il est presque incompréhensible qu'aucune des divisions, bien visibles depuis des mois maintenant, ne soit pas plus proche d'être comblée. Cela semble impliquer qu'un accord est toujours aussi loin", estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Le gouvernement britannique a estimé lundi qu'il y avait "toutes les chances" que les négociations échouent, même si le Premier ministre Boris Johnson doit se rendre cette semaine à Bruxelles.

"Les discussions en sont au même point que vendredi, nous n'avons fait aucun progrès tangible", a affirmé une source gouvernementale.

Dans la soirée également, la chambre basse du Parlement britannique a adopté le controversé projet de loi remettant en cause le traité du Brexit. Londres s'était dit dans l'après-midi disposé à renoncer plus tard aux clauses qui avaient déclenché la fureur de l'UE.

Un Brexit sans accord "aurait d'importantes conséquences pour le Royaume-Uni ainsi que pour l'Union européenne", souligne M. Hewson.

Par ailleurs, sur le plan sanitaire, les investisseurs n'ont pas non plus de quoi se réjouir. Si à moyen terme, les perspectives de vaccin permettent d'envisager une levée des restrictions, le rythme des nouvelles contaminations ne décroît plus aussi rapidement en Europe.

Cela fragilise le passage à de nouvelles étapes du déconfinement, tant en France qu'en Allemagne.

Aux Etats-Unis, l'épidémie continue de progresser à un rythme important, tandis que les investisseurs attendent toujours un plan de relance de l'économie.

Les marchés sont "en manque d'accords" aux Etats-Unis et en Europe, résume John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

fs/vac/spi