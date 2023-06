La Bourse de Paris enchaîne une quatrième séance de baisse

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge jeudi comme à chaque fois cette semaine, cédant du terrain mais sans affolement face au durcissement du ton des banquiers centraux.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 57,69 points à 7.203,28 points. Il est même passé sous les 7.150 points en début de séance, un plus bas depuis le 1er juin, avant de rebondir un peu.

"On était sur des niveaux très soutenus avant le début de la semaine, et on se maintient encore sur des niveaux assez forts", estime Andrea Tueni, analyste de Saxo Banque.

La tendance "est marquée par la thématique des banques centrales", avec des discours plus agressifs qu'attendu des responsables des institutions, souligne-t-il.

Dans un discours devant une commission du Congrès des Etats-Unis, le président de la banque centrale américaine (Fed) a martelé mercredi que "les tensions inflationnistes continuaient d'être élevées". Il y a "du chemin à faire" et donc des hausses de taux d'intérêt à venir a expliqué Jerome Powell.

Il a répété ce discours jeudi, devant une commission du Sénat du Congrès américain.

Côté Banque centrale européenne, le président de la Banque fédérale d'Allemagne Joachim Nagel a redit jeudi qu'il ne pensait pas que le taux directeur actuel "soit encore un niveau assez élevé". "Briser l'inflation demande une action vigoureuse ainsi que de la persévérance", a-t-il déclaré à Francfort.

Les taux d'emprunt de l'État français ont nettement remonté jeudi: ils dépassent de nouveau les 3,02% pour l'emprunt à 10 ans, l'échéance qui fait référence.

Jeudi, les banques centrales d'Angleterre et de Norvège ont augmenté leur taux directeur plus qu'attendu par le marché.

Toutefois, "il n'y a pas de remise en cause" de la trajectoire des taux des banques centrales à moyen terme, ce qui explique le mouvement modéré et la faible volatilité, selon M. Tueni.

SES Imagotag étiqueté par un fonds

L'action de SES-Imagotag est restée suspendue toute la séance, après que le fonds activiste Gotham City Research a accusé le spécialiste des étiquettes électroniques d'avoir publié des rapports financiers "trompeurs, incorrects et déficients" entre 2020 et 2022.

SES-Imagotag est une entreprise française, qui se présente comme leader mondial de l'étiquette électronique dans les supermarchés, avec un bénéfice net de 18,7 millions d'euros en 2022.

Son cours est resté à 166,80 euros, alors que sa valeur réelle n'est que de 30 euros selon le fonds activiste.

Casino cherche des nouveaux jetons

Le groupe en difficulté financière Casino a annoncé jeudi la vente de sa participation de 11,7% dans l'enseigne brésilienne Assai pour "renforcer sa liquidité", après avoir déjà obtenu, la veille, un report du paiement de ses charges fiscales et sociales.

Casino espère trouver un accord avec ses créanciers sur une réduction de sa dette d'ici la fin du mois de juillet. Le financier Marc Ladreit de Lacharrière, via plusieurs sociétés dont sa holding Fimalac, a en outre déclaré détenir 12,05% du capital et 8,36% des droits de vote de Casino, à la suite d'un accord concernant la dette de la maison mère du distributeur en difficulté, Rallye.

Son action reculait de 3,78% à 8,01 euros et celle de sa maison mère Rallye de 4,06% à 1,94 euros.