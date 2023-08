La Bourse de Paris en route vers une nouvelle hausse

La Bourse de Paris s'oriente vers une ouverture en petite hausse, la séance s'annonce peu animée comme la veille en raison de l'absence de nombreux investisseurs.

Le contrat à terme de l'indice principal CAC 40 gagnait 0,37% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il a débuté la semaine par une toute petite hausse de 0,12%, à 7.348,84 points, dans des volumes d'échanges très faibles.

Après un début de semaine marqué par les craintes concernant la santé financière de Country Garden, l'un des plus grands groupes immobiliers de Chine qui a annoncé la suspension d'une dizaine d'obligations à compter de lundi, la Chine continue de préoccuper les investisseurs mardi.

Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, y ont seulement progressé de 2,5% sur un an en juillet, selon des chiffres officiels du Bureau national des statistiques (BNS), moins qu'anticipé par des analystes sondés par Bloomberg.

De plus, les prêts aux ménages ont atteint le mois dernier leur niveau le plus faible depuis 2009, signe d'une consommation atone en Chine.

Et la production industrielle a ralenti en juillet (+3,7% sur un an), contre 4,4% un mois plus tôt.

"Signe que les chiffres allaient être mauvais, ou simplement en raison des inquiétudes concernant le secteur immobilier, juste avant leur publication, les autorités chinoises ont réduit les taux des prêts à un an de 15 points de base", souligne Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La banque centrale chinoise a aussi injecté 400 milliards de yuans (50,4 milliards d'euros) dans l'économie.

"La potentielle faillite de Country Garden est une très mauvaise nouvelle", selon John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud, "car elle pourrait avoir des implications négatives pour de nombreux pans de l'économie chinoise et internationale".

"Cependant, penser que c'est un risque systémique serait erroné et aller trop vite en besogne", nuance-t-il.

A l'agenda de la séance figurent les chiffres du chômage au Royaume-Uni en juin, l'indicateur ZEW du moral des investisseurs allemands, les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis en juillet et les résultats de la chaîne de bricolage américaine Home Depot.