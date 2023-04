La Bourse de Paris en retrait, prudente avant les résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris reculait légèrement lundi matin, prudente avant une semaine chargée en résultats d'entreprises et en indicateurs macroéconomique.

L'indice CAC 40 cédait 0,21% soit 16,05 points à 7.561,69 points vers 10H10. Vendredi il avait terminé en hausse de 0,51%, terminant la semaine sur une légère progression hebdomadaire et à un nouveau record absolu à 7.577 points.

"Après la hausse du mois écoulé, les marchés actions apparaissent attentistes alors que la saison des résultats débute", souligne Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT IM, dans une note.

Les investisseurs se concentreront sur les résultats d'entreprises, notamment ceux des géants technologiques américains, notamment Microsoft et Alphabet attendus mardi, Meta mercredi et Amazon jeudi.

Sur la place parisienne, 17 entreprises du CAC 40 publieront leurs comptes trimestriels au cours de la semaine, dont Kering, STMicroelectronics, Sanofi et TotalEnergies.

"Moins de 20% d’entreprises du S&P 500 aux États-Unis ont communiqué. Mais jusqu’ici les résultats sont meilleurs que prévu avec trois quart des entreprises surprenant à la hausse", rapporte Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de La Banque Postale AM.

L'agenda des indicateurs macroéconomiques est très léger en ce début de semaine, avant de voir la publication des premiers chiffres d'inflation et du PIB au premier trimestre pour la France et plusieurs pays de la zone euro vendredi.

Kretinsky et Intermarché misent sur Casino

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, deuxième actionnaire du groupe de distribution Casino, a proposé à ce dernier d'injecter 750 millions d'euros via une augmentation de capital réservée qui entraînerait, si elle était menée à son terme, "un changement de contrôle de Casino".

De plus, le groupement de magasins indépendants Intermarché, troisième acteur de la distribution en France, déjà partenaire aux achats de Casino, s'est joint aux "discussions exclusives" sur un possible rapprochement entre Casino et le groupe Teract (Jardiland, Gamm vert, Boulangeries Louise).

L'action de Casino progressait de 3,94% à 6,73 euros vers 10H05, tandis que celle de sa maison mère Rallye était suspendue "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse", selon une notice publié par l'opérateur Euronext.

Vivendi et Bolloré au tableau

Le géant français des médias Vivendi a obtenu une promesse d'achat de Daniel Kretinsky pour sa filiale Editis et enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 3,3%, à 2,29 milliards d'euros, grâce à la performance des groupes Canal+ et Havas.

Son action perdait 1,63% à 9,78 euros.

Quant à sa maison mère, le groupe Bolloré, il a vu au premier trimestre son chiffre d'affaires reculer de 10% à 4,4 milliards d'euros, en raison de la baisse du prix du pétrole et surtout de son activité logistique qu'il s'apprête à vendre. Son titre reculait aussi de 1,89% à 6,22 euros.

Euronext CAC40